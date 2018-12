Novinky

Pisano se věnuje bowlingu už 90 let, uvedla agentura AP. Do herny dodnes jezdí sám svým vozem, a to někdy i pětkrát týdně.

V herně je podle dalších hráčů ikonou a každý ho má rád. Pro ostatní je navíc inspirací, co všechno ve svém věku dokáže zvládnout.

Američanova manželka, které je taktéž přes 100 let, říká, že její manžel chodí hrát hlavně kvůli tomu, aby měl nějaký pohyb. Není to ale jen o rekreačním hraní, stále se totiž účastní seniorské ligy, takže své výkony bere vážně a hledá způsoby, jak by se mohl ještě zlepšit.

Svou dlouhověkost nechce Pisano moc rozebírat, na podobné otázky jen odpovídá, že se o něj bůh dobře stará.