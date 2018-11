vps, Novinky

Značka Swatch vznikla v roce 1983 a v podstatě zachránila švýcarské hodinářství, které tehdy bylo ve velké krizi. Její dostupné hodinky rychle získaly na oblibě a stala se ikonou. Kromě důrazu na design k tomu přispěla i častá spolupráce s uměleckým světem, takže se vlastně tak trochu čekalo, kdy dojde ke spolupráci s Hirstem, jehož tvorba je často označována za kontroverzní.

Stalo se tak u příležitosti narozenin asi nejslavnější kreslené postavičky na světě. Britský umělec už maskota společnosti Walt Disney ve své tvorbě několikrát použil, což není nic překvapujícího. V minulosti tak učinili například i Andy Warhol nebo Roy Lichtenstein.

Vznikly dvě limitované edice, Spot Mickey a Mirror Spot Mickey.

Myšák na hodinkách vychází z Hirstova díla Mickey z roku 2012, kdy postavičku zredukoval do několika minimalistických bodů. Mickeyho ruce pak tvoří hodinovou a minutovou ručičku. To není nic objevného, na hodinkách se to nejenom v případě této postavičky objevilo mnohokrát už v minulosti.

Hodinky, které kromě postavičky doplňuje jen logo značky, vznikly ve dvou edicích. Černá s názvem Spot Mickey čítá 1999 kusů, stříbrné pojmenované jako Mirror Spot Mickey existuje 19 999 kusů.

Design, který se objevil i na obalu, vychází z Hirstova minimalistického díla Mickey z roku 2012.

Černá měla být dle plánu umístěna do prodeje jen na 24 hodin, tento limit ale nakonec nebyl potřeba, hodinky se totiž vyprodaly rychlostí blesku. Stříbrná edice taktéž nebude dlouho ležet ve skladech. Oficiální ceny, které se v rámci cenové politiky značky pohybovaly v řádech tisíců korun, tak už nemá moc cenu řešit, protože situace využili ziskuchtiví kšeftaři, kteří hodinky nabízí na aukčních portálech za násobky původních cen.