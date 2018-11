Vojtěch Pospíšil, Novinky

Před časem jsme psali o americké společnosti Impossible Foods, jejíž bezmasý burger zařadil do nabídky v téměř čtyřech stovkách svých poboček fastfoodový řetězec White Castle. [celá zpráva]

Tato firma ale není jedinou, která se snaží prosadit s prý nerozeznatelnou alternativou masa. Mezi další patří taktéž americký start-up s názvem Beyond Meat, jehož produkt je v principu stejný jako u výše zmíněné konkurence.

Společnost Beyond Meat od roku 2016 prý prodala více než 25 milionů svých burgerů, jak uvedl web stanice CNBC. Daří se jí především v USA, kde je v nabídce vícero restauračních sítí, a prodává se i v Hongkongu.

Expanze a vstup na burzu



V listopadu si připsala další významný úspěch, když ji do nabídky zařadilo zhruba 350 prodejen Teska ve Spojeném království. Firma se podle listu Financial Times v rámci Evropy nehodlá zastavit na britských ostrovech, v plánu je další expanze, a kromě toho také vstup na burzu, o kterém se spekulovalo již několik týdnů. Oficiálně firma potvrdila IPO (první veřejnou nabídku akcií) minulý pátek a stala se tak první firmou ze svého oboru, jež se chystá na burzu.

Podle stanice CNN chce společnost nabídkou akcií získat 100 milionů dolarů, ale toto číslo se ještě může změnit. Od svého založení tento start-up získal na své fungování 140 milionů dolarů od vícero investorů. Kromě potravinářského gigantu Tyson Foods se jedná například o herce Leonarda DiCapria nebo miliardáře Billa Gatese. Ten mimochodem investoval i do konkurenční firmy.

„Požádali mě, ať ochutnám kuřecí taco a řeknu, jestli maso uvnitř je pravé, nebo ne. Vypadalo to a vonělo to jako kuře. Kousnul jsem si a chutnalo to opět jako kuře. Překvapilo mě, když jsem se dozvěděl, že v tom není ani gram opravdového kuřete,“ řekl Gates v roce 2013, když ochutnal produkt od Beyond Meat.

Právě s „kuřecím bez kuřecího“ před pěti lety firma začínala. Od založení v roce 2009 jí tak uvedení prvního produktu trvalo čtyři roky. Poté následovala imitace hovězího a od loňského roku má společnost v nabídce i veganskou alternativu k vepřovému párku.