Automat je k nalezení u vchodu do hotelu Napoleon. Whisky si ale nemůže koupit každý, kdo jde kolem. Nejprve je potřeba zajít do hotelu a v tamním baru, kde zároveň dojde k ověření věku, si zakoupit do automatu žeton.

Po vhození jednoho žetonu, který stojí 7,95 libry, tedy asi 240 korun, vydá automat balení whisky o objemu 5 centilitrů. Na výběr je více než desítka jednosladových whisky.

Automat funguje na žetony, které se dají koupit jen v hotelovém baru.

Automat stojí před hotelem.

Jednotlivé značky zlatavého destilátu vybrala společnost Whisky-Me, která také stojí za instalací automatu. Whisky-Me nabízí předplatné, kdy abonentům každý měsíc posílá jeden vzorek whisky, s nápadem na automat přišla v rámci oslav svého prvního výročí.

Vzhledem k tomu, v jakém balení je whisky v automatu prodávána, se zřejmě nejedná o nic pro pravověrné milovníky tohoto alkoholu. Zakladatelé Whisky-Me to ale zřejmě moc neřeší, protože podle svého prohlášení jsou „na misi změnit tradičně seriózní image whisky zábavným a moderním přístupem a přesvědčením, že dobrou whisky by si měl užít každý, i když není znalcem“.

Automat bude u hotelu stát do konce prosince.