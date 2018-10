Máte na Instagramu hodně sledujících? V milánském sushi baru se najíte zdarma

Zajímavý koncept představil minulé pondělí milánský podnik s názvem This Is Not A Sushi Bar. Pokud jejich zákazník, který má na Instagramu velký počet sledujících, sdílí na sociální síti fotku svého pokrmu, nemusí za něj platit. Čím více sledujících host má, tím více chodů zdarma dostane, píše deník The Telegraph.