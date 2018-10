sl, Novinky

Butlerův falešný podnik, který nazval The Shed At Dulwich (Kůlna v Dulwichi), se stal nejlépe hodnocenou restaurací v Londýně vloni 1. listopadu a na výsluní vydržel zhruba dva týdny, než ho TripAdvisor smazal.

Brit pracující pro magazín Vice tehdy restauraci vytvořil webové stránky, na které umístil vyšperkované pokrmy (ve skutečnosti se jednalo o materiál typu pěny na holení či obarvené houbičky na nádobí) a poté ji zaregistroval na TripAdvisoru. O následný úspěch podniku se pak postarali jeho přátelé, kteří ho na serveru zásobovali vytříbenými recenzemi. [celá zpráva]

Butler chtěl falešnou restaurací poukázat na to, že jsou lidé v současném světě dezinformací ochotni uvěřit téměř čemukoliv. O jeho počin se začala zajímat média a televizní show po celém světě, které ho zvaly k různým rozhovorům. Nebyl by to však Butler, kdyby nevymyslel něco speciálního. Na tyto události proto posílal osoby, které se za něj vydávaly.

Pozornost ho začala nudit

Do australské ranní show Sunrise za sebe například poslal svého bratra oděného pouze v lacláčích. Na udílení cen v oblasti žurnalistiky poslal norského muže, který společně s cenou, kterou za něj převzal, poskytl rozhovor se silným norským přízvukem. Další ze zástupců, který se za Butlera vydával, se objevil v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC Radio 2.

Ačkoliv měla řada diváků o jeho identitě často pochybnosti, zástupce je vždy dokázal přesvědčit o tom, že je skutečně Butler. S pravdou vyšel britský šprýmař až poté, co ho před několika dny oslovil deník The Guardian. Tomu prozradil, že ho zvýšená pozornost po čase začala nudit, a tak se s ní vypořádal po svém.

„Ptali se mě pořád dokola na jedny a ty samé otázky. Nejsem slavný. Slavné je to, co jsem udělal. A musím říct, že bylo zábavné mě z toho procesu vyjmout,“ svěřil se Butler, který byl překvapený, jak jednoduché bylo dostat se s falešnou identitou do největších světových médií.

Oobah Butler faked his way into Paris Fashion Week with knockoff jeans. How did he do it?! pic.twitter.com/wIVOavnp7e — Sunrise (@sunriseon7) 30. června 2018

Brit rovněž podotkl, že řada lidí dnes v online světě disponuje hned několika identitami a že jeho počin dokázal, že je to možné i v reálu. „Pokud někoho dokážu přesvědčit, že jsem 180centimetrový Nor, potom může být kdokoliv doslova čímkoliv, protože já jsem pitomec,“ uzavřel.