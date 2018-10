ČTK

Firma již prodala jednu z dalších 12 láhví s etiketou od italského umělce Valeria Adamiho v květnu letošního roku za 814 091 liber (23,6 miliónu korun).

Specialista na aukce whisky Martin Green agentuře Reuters řekl, že takovéto whisky jsou sběratelskými položkami a kvůli jejich vzácnosti pravděpodobně nebudou nikdy načaté a vypité. „Je to Rolls Royce mezi sladovou whisky,” prohlásil.

Ceny whisky v posledních letech celosvětově vzrostly. Stále více kupujících vyhledává speciální láhve skotské whisky, jako je Dalmore a Port Ellen, ale také japonských palíren Karuizawa a Yamazaki.

Stáří whisky se vztahuje k době stárnutí v sudech. V případě 60leté whisky Macallan to znamená, že od roku 1926 zrála v sudech až do roku 1986, kdy byla stočena do láhví.