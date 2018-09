sl, Novinky

Sdílet domácnost s dvoumetrovým aligátorem je pro většinu smrtelníků nepředstavitelné. Gillet má takové aligátory rovnou dva – jeden z nich se jmenuje Ali, druhý Gator.

Tím však výčet živočichů, které se v jeho domě nacházejí, zdaleka nekončí. V teráriích má například chřestýše, tarantule či kobru a na zahradě se mu pro změnu prochází padesátikilogramová želva.

Gillet tvrdí, že aligátoři byli zachráněni z farmy, kde byli chováni pro kůži. Většinu živočichů však prý získal darem nebo se jich ujal poté, co se o ně jejich majitelé přestali starat.

Dělal průvodce pro lovce zvířat



Francouz strávil dětství ve Středoafrické republice, kde následně dělal průvodce lovcům zvířat. Sám si dříve na stěny věšel paroží či celé hlavy ulovených zvířat, později si však uvědomil, že přírodu je třeba chránit.

Nyní dělá každý rok se zhruba dvaceti dobrovolníky tři až čtyři putovní představení, kde se snaží o zvířatech šířit povědomí.

„Je nespravedlivé zacházet s těmito zvířaty, tak jak to děláme. Nerozumíme jim, nenávidíme je a zabíjíme je. Musíme přestat ničit přírodu. Zvířata nepotřebují být chráněna, dokázala se o sebe postarat tisíce let. To, co musíme chránit, je jejich prostředí,“ svěřil se Gillet agentuře Reuters.