Zatímco před lety si člověk pod slovem „rum“ představil nanejvýš ten tuzemský, dnes máme na výběr nepřeberné množství kvalitních, prémiových rumů. Jak se v nich vyznat a podle čeho je kupovat, abyste si zajistili úžasný chuťový zážitek?

Není rum jako rum

Již zmíněný tuzemák není ze své podstaty pravým rumem. Ten se totiž vyrábí z cukrové třtiny nebo řepy, zatímco tuzemský vzniká ochucením zředěného potravinářského lihu rumovou trestí. Tradičně se rumy vyrábějí v oblasti Karibiku, nicméně na trhu najdete i velmi kvalitní nápoje například z Austrálie. Svůj rum má dokonce i Evropa.

Rum se vyrábí poměrně složitým procesem, který probíhá v několika fázích, k nimž patří fermentace, následná destilace a poté zrání rumu v dřevěných sudech. Právě délka zrání rozhoduje o typu rumu – zatímco bílý zraje pouze krátce, těžké tmavé rumy si v sudech pobydou klidně i 30 let.

Právě podle barvy lze rumy obecně rozdělit do tří kategorií. První z nich je rum bílý, který je velmi jemný a nejčastěji se používá jako základ pro výrobu nejrůznějších koktejlů. Zlatý rum (někdy se můžete setkat i s označením jantarový) zraje několik let v dubových sudech a má díky tomu plnější chuť. Ačkoli i ten můžete použít do míchaných nápojů, vychutnat si jej můžete i samotný.

Na kvalitě nešetřete

Třetí skupinou rumů jsou rumy tmavé. Ty jsou nejkvalitnější, zrají v sudech nejdelší dobu a mají velmi výraznou a bohatou chuť. Rozhodně se nepoužívají do míchaných drinků, ale pijí se samotné. Skvěle se hodí jako dárek.

Na trhu se ale setkáte i s takzvanými overproof rumy, které obsahují 57 % alkoholu (tzv. navy strength) a více, například u oblíbených rumů s označením „151“ počítejte se 75,5 % alkoholu. Narazit můžete i na rumy stařené nebo ochucené kořeněné rumy.

Rum si nejlépe vychutnáte nechlazený a ze speciálních sklenek, které jsou určené k jeho konzumaci. Ačkoli u prémiových rumů platí, že nepatří právě k nejlevnějším nápojům, určitě se na nich nevyplatí šetřit. Kvalita totiž často roste s cenou (v závislosti na stáří a typu rumu začínají ceny přibližně na 500 korunách). A tak především patříte-li k milovníkům dobrého pití nebo chcete rum darovat, sáhněte po některém z těch skutečně prémiových.

