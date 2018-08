Knihkupectví bude součástí resortu Soneva Fushi, kde vyjde pronájem luxusní vily až na 26 tisíc dolarů (přes půl miliónu korun) za jedinou noc.

Úspěšný kandidát se bude muset na tento ráj na zemi odstěhovat. Podmínkou zaměstnavatele je zůstat zde minimálně tři měsíce.

„Hledáme někoho, kdo je tvůrčí, inspirativní a dokáže s lidmi sdílet radost z četby, což je věc, kterou lidé na dovolené rádi dělají,“ svěřil se Blackwell The Guardianu.

Philip Blackwell, founder of the @ultimatelibrary, is looking for a bookseller to work in the Maldives: https://t.co/1ISYBQMnxe pic.twitter.com/pMYmXXhARY