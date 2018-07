vpl, Novinky

Ledovec Svartisen, nacházející se v národním parku Saltfjellet a Svartisen, se stal oblíbenou atrakcí na severním polárním kruhu. Zabírá plochu přes 379 čtverečních metrů, a protože leží jen dvacet metrů nad mořskou hladinou, turisté se k němu dostanou, aniž by museli absolvovat bůhvíjak strastiplné putování.

Masa ledu mezi městy Mo a Rana přivábí každý rok přibližně dvacet tisíc návštěvníků. Pro region je to však málo.

Podnikatel Geir Olsen se proto chce postarat o to, aby se Svartisen proslavil ještě pronikavěji. Z tisíc let starého útvaru chce vysekávat kostky ledu a exkluzivně je prodávat do luxusních podniků. Čistý a kvalitní led je alfou a omegou koktejlů, ví Olsen.

Za jediný drink s takovou kvalitou si podle něho barmani mohou říci až o 35 dolarů (přes 800 korun). „Pojďme se bavit o nejdražších koktejlech světa,“ směje se.

„Teď může i váš večírek ozdobit něco mimořádného,“ slibuje reklamní spot Olsenovy firmy. Podnikavý Nor nepochybuje o tom, že mu zájemci o tak exkluzivní produkt utrhnou ruce.

„Už jsme oslovili špičkové bary a restaurace třeba v New Yorku, Londýně a Dubaji a také přední rejdařství, to kvůli obřím výletním lodím. Jejich zájem mě překvapil,“ uvedl pro agenturu DPA.

Více než sto let slouží led ze Svartisenu místním jako ideální chlazení potravin nebo všeho, co je třeba, na svatbách a jiných oslavách. „Pokud někdo třeba na veselce přebere, rád se ochladí tím, co má po ruce,“ připomíná Olsen.

Jablkem sváru je hluk z helikoptér



Na tomto projektu pracuje Olsen, vlastník i jiných firem a agentur, už tři roky. Obec Meløya a kraj Nordland zpočátku projevovaly značnou vstřícnost, vždyť Olsen slíbil v podstatě celosvětovou reklamu a padesát pracovních míst. Po prvních testech obec odsouhlasila tříměsíční zkušební fázi. Olsenovi lidé v poklidu odřezávali motorovými pilami obří kvádry, balili je do fólií a odváželi helikoptérou.

Obec kývla i na šest tisíc letů během čtvrt roku, aniž se ptala obyvatel. Ti tuto skutečnost nepovažují za nic potěšujícího.

„Kdyby s tím nepřestali, nemohli bychom tady žít a náš majetek by se stal bezcenným,“ řekla Ruth Myrvangová norskému rozhlasu NRK 2016.

Po tlaku úřadů přeložil Olsen přistávací dráhu pro vrtulníky na neobývané území a snížil počet letů. To však nestačí, protože s nejtvrdší kritikou zaútočila ekologická organizace Norsk Friluftsliv.

„Vezmeme-li do úvahy ohrožení planety klimatickými změnami - v Norsku je pozorujeme právě na úbytku ledovců, nelze tento projekt nazvat jinak než nesmyslné ničení přírody,“ nechal se slyšet Lasse Heimdal, šéf ekologů.

V září se rozhodne

Olsen takové výpady nechápe. „Ledovec je největší znovu dorůstající přírodní zdroj. Navíc si odnášíme jen led, který by beztak roztál.“

Spor se dostal do fáze, kdy o něm místní diskutují, přičemž v září má obec posoudit přínosy i zápory. „Případné žaloby ekologů a organizací pro využití volného času bychom nemohli přehlížet,“ upozorňuje Ola Arnfinn Loeová z radnice v Meløy. „Olsen musí počítat i s tím, že rozhodující souhlas nemusí dostat,“ dodává.

Pro podnikatele by to byla těžká rána. Do projektu už investoval 12 miliónů norských korun (33 miliónů korun) a příští rok chtěl začít led prodávat.