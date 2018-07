Petrohradská pizzerie HopHead Tap Room rozhodně ví, jak nalákat zákazníky. Výroba každé pizzy s podobiznou fotbalového hráče, která vyžaduje pečlivé vyřezávání, trvá dvě hodiny.

Podle Maksimčika se nejprve upeče těsto, poté se na něj položí sýr, který se na něm zlehka rozpustí.

„Pizzy s portréty fotbalistů jsme začali vytvářet v souvislosti se světovým šampionátem. Prostřednictvím této metody podporujeme fotbal a sport obecně,“ svěřil se BBC Maksimčik.

#Pizzas decorated with portraits of Portugal's #CristianoRonaldo and Uruguay's #LuisSuarez prepared by cook Valery Maksimchik are displayed at the Hop Head #cafe in St. #Petersburg, #Russia​.#sharjah24 pic.twitter.com/roGOgshh8i