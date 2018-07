Jakub Kynčl, Novinky

Jak se z autora singlů Co z tebe bude nebo Mám doma kočku stane autor písničky s podobnou tematikou? Napsal jste si ji sám?

Jasně, songy si píšu vždy sám. A to jak texty, tak i melodie. Prostě písničkář, no.

Tak povídejte, co vás k vytvoření songu CTRL C + CTRL V = A přimělo?

Vrátil jsem se v pátek kolem jedenácté večer, jak se říká z dvojáku, tedy dvou koncertů za den. Jeden byl v Ostravě, takže jsem byl totálně grogy. No a cestou v rádiu párkrát probírali tuhle kauzu paní Malé, která mi přišla naprosto super absurdní. Pak už to v hlavě začalo pracovat.

Jak dlouho skladba vznikala?



Víceméně při parkování auta mě napadl refrén, doma jsem pak během asi 15 minut dosmolil zbytek. Takže pár desítek minut. Neměl jsem energii a ani chuť se s tím moc babrat. Určitě by to šlo napsat lépe, ale chtěl jsem to prostě nahrát na internet a jít spát.

Říká se, že jednou z největších kvalit písničkářů je schopnost reakce na aktuální dění. Jak často se necháváte takto inspirovat?

Tyhle songy reagující na aktuální věci mají často tu nevýhodu, že za 14 dní už nikdo netuší, o čem zpíváte. I proto se spíš snažím psát songy s delší "trvanlivostí".

Takže to bylo takové „poprvé”?



Ne, to zase ne. Pár zkušeností s tím mám, v písničce Nikde žádnej sníh jsem měl jeden verš reagující na sestřelení letadla nad územím Turecka, sám už ani nevím, jak to přesně tehdy bylo. Lidi to ale akorát mátlo. Verš jsem následně změnil, a to je mátlo ještě víc. Proto se spíš soustředím na témata, která přežijí aspoň pár let.

Moderní mluvou se váš song na ukulele stal virálním. Jaké na něj máte zatím odezvy?

Nečekaně jenom pozitivní, to mě vážně překvapilo. Tisíce sdílení, tisíce lajků, snad ani jeden hejt, to musí být nějaký rekord. Politická témata typicky lidi hodně rozdělují, ale tohle právě nebylo ani politicky myšleno, spíš jsem prostě vzal absurdní situaci a lehce ji zaglosoval. Lidi to tak zřejmě naštěstí i pochopili, což je super.

Svou nejnovější skladbou jste oslovil mnoho lidí, kteří vaši tvorbu zatím neznali. Čemu se běžně ve své písničkářské tvorbě věnujete?

Politickým tématům se vesměs vyhýbám. Respektuji, když se umělci k politice vyjadřují, ale já si fakt netroufnu tvrdit, že o ní vím tolik, abych svoje názory mohl dávat veřejně najevo. Snažím se psát o tématech běžného dne, vesměs ironicky a s nadhledem, ať se lidé pobaví, případně lehce zamyslí. Ale zase ne moc...