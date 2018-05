Japonští vědci vytvořili alkoholický nápoj ze dřeva

Tým japonských vědců zjistil, že lze ze dřeva vyrobit alkoholický nápoj. Prozatím se mu podařilo vytvořit drink ze dřeva třešně, cedru a břízy, už se ale těší, až vyzkouší další druhy stromů. Nápoj prozatím nebyl schválen ke konzumaci, vědci ale doufají, že by se mohl dostat do prodeje v rozmezí několika příštích let.