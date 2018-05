sl, Novinky

Poprvé se Sia pokoušel Mount Everest zdolat v roce 1975, když mu bylo 26 let. Ačkoliv tehdy byla dvacetičlenná skupina čínských horolezců pouhých 200 metrů od vrcholu, musela se kvůli bouři vrátit zpět.

Při sestupu v těžkých podmínkách Sia věnoval svůj spacák jednomu z horolezců, který na tom nebyl zdravotně dobře. Ušlechtilý čin se mu ale nevyplatil, protože se mu na nohou vytvořily omrzliny, následkem nichž poté přišel o obě chodidla.

Série neúspěšných pokusů

Pokořit horu Mount Everest, jejíž vrchol se tyčí v 8848 metrech nad mořem, však byl jeho snem, kterého se nehodlal jen tak vzdát. Na protézách proto začal postupně trénovat - chodil na dlouhé procházky a lozil na menší hory v okolí Pekingu.

V roce 1996 ale vyšla veškerá jeho snaha vniveč, neboť zjistil, že má rakovinu a obě jeho nohy musí být kvůli nemoci od kolene dolů amputovány.

Vrchol nejvyšší hory světa zdolal až na pátý pokus.

FOTO: Profimedia.cz

Ani to ale Siu neodradilo a v roce 2014 se na speciálních protézách vydal vstříc nejvyšší hoře světa podruhé. Osud mu však znovu nebyl nakloněn, tentokrát jeho pokus zmařily ledové laviny. A když to o rok později zkusil znovu, musel to vzdát kvůli nepálskému zemětřesení.

Vytouženému cíli byl nejblíže roku 2016, kdy se nacházel jen 100 metrů od vrcholu. Nepříznivé počasí ho spolu s jeho skupinou však znovu donutilo vrátit se zpět.

Sen mu málem zmařily zákony

Člověk by si myslel, že mu chce osud něco naznačit. O to víc, když jeho letošní pokus málem překazilo rozhodnutí nepálské vlády, která za účelem bezpečnosti zakázala vstup na Mount Everest lidem po amputaci obou nohou a nevidomým osobám.

Nejvyšší soud však později rozhodl, že se jedná o diskriminaci a Sia se tak mohl opět vydat za dobrodružstvím.

Vytrvalost se mu vyplatila.

FOTO: Profimedia.cz

„Musím to uskutečnit. Představuje to pro mě osobní a osudovou výzvu,“ svěřil se Sia měsíc před úspěšným pokusem, na který se podle svých vlastních slov připravoval 43 let. Vytrvalost se mu vyplatila.

„Nebylo to jednoduché,“ přiznal serveru People’s Daily krátce po splnění dlouholetého snu.

Sia se stal druhým člověkem na světě, který nejvyšší horu zeměkoule zdolal po amputaci obou nohou. Tím prvním byl roku 2006 Novozélanďan Mark Inglis.

Myšlenkou zdolat Mount Everest byl posedlý i Japonec Nobukazu Kuriki, který do tohoto roku absolvoval sedm neúspěšných pokusů, přičemž při tom posledním přišel o devět konečků prstů na rukou. Letošní osmý už ho ale bohužel stál život.