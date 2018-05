vpl, Novinky

Když se Erkan do New Yorku hned po maturitě s batohem na zádech před dvěma desítkami let přestěhoval, měl původně úplně jinou představu o budoucnosti – chtěl studovat architekturu.

Obor skutečně na jedné z tamějších univerzit absolvoval a čtrnáct let navrhoval nejen obytné domy, ale například i knihovnu Billa Clintona v Arkansasu nebo budovu amerického velvyslanectví v tureckém hlavním městě Ankaře. Mezitím vystudoval na proslulé Harvardově univerzitě obchod s realitami.

Nejprve griloval pro rodinu

Chuť na oblíbené jídlo, které je v Německu velmi rozšířené, ho přivedla k tomu, že si pořídil menší svislý rožeň a griloval kebab pro rodinu a známé. Později si pronajal restauraci, zakoupil tři grily na špíz a čerstvě připravený kebab spolu s pivem zdarma nabídl 500 hostům, kterým dal vyplnit dotazník.

Když suroviny, tak navlas stejné jako v Berlíně.

FOTO: DPA

Výsledek ho překvapil: téměř 99 procent pozvaných uvedlo, že by si měl co nejdříve otevřít provozovnu, kde by servíroval pravý berlínský kebab.

Následně sepsal podrobný plán, jak hodlá živnost provozovat, a pro inspiraci si zaletěl do Berlína.

„Kdo neriskuje, nemůže nic získat,“ říká poté, co skončil v předcházejícím dobře placeném zaměstnání a věnuje se na plný úvazek jen podnikání s kebabem.

V New Yorku si na kebab zvykají

Erkan musí každý den zvídavým zákazníkům podrobně vysvětlovat, co kebab vlastně je a odkud pochází, neboť v USA není tak rozšířený. „Je to vlastně taková kulturní osvěta,“ uvedl pro agenturu DPA.

Zákazníci si na kebab v New Yorku teprve zvykají.

FOTO: DPA

Přitom se snaží vyjít americkým zákazníkům co nejvíce vstříc. Newyorčanům servíruje kebab z masa kuřat z biochovů v celkem šesti podobách. Například kebab v kornoutu sází na zvyk lidí, kdy si na ulicích koupí zmrzlinu a spořádají ji cestou domů. S nápadem srolovat pitu (chlebová placka) jako kornout a vyplnit ji masem přišla Emreho šestiletá dcera.

„Dám si ho ještě jednou. Omáčka je fakt výborná,“ pochvaluje si Logan Laughlinová, jedna ze zákaznic, která vyzkoušela Emreho kebab poprvé. Jedna porce vyjde na 12,75 dolaru (275 korun), tedy třikrát více než v Berlíně.