miv, Právo

Jubilejní šedesátý ročník přinesl významné ocenění Vinařství Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku. Cabernet blanc, moravské zemské víno ročníku 2017, se stal o víkendu světovým šampionem suchých vín, když ho ve finálovém hodnocení, kde degustátoři vybírali ze čtyř finalistů nejlepší víno, zvolilo sedmnáct z pětadvaceti odborníků.

„Výsledek je pro nás překvapením. Přihlásili jsme dvě vína, ještě Ryzlink rýnský, moravské zemské víno ročníku 2010, a mysleli jsme si, že právě ten by mohl nějakou medaili získat. Nakonec je mladé víno, u kterého jsme vůbec přemýšleli, jestli přihlásit vzorek z loňské sklizně, tím nejlepším,“ říká Josef Valihrach mladší.

Nepropadl ale ani druhý vzorek, patří mezi pětadvacet českých vín pyšnících se zlatou medailí.

Sázka do loterie



„Šampion suchých vín vznikl za použití autentických kvasinek, které nám z našich vzorků vytvořil známý odborník Fedor Malík. Takto vyráběná vína jsou do jisté míry sázkou do loterie, vyžadují opravdu pečlivou práci při výrobě vína,“ přiznal pokračovatel rodinné tradice výroby vín a zřejmě i nejmladší český degustátor na světových soutěžích. O to cennější je výsledek hodnocení.

„I proto, že u nás v rodině není zvykem reprezentovat se právě mladými víny,“ dodal. „Syn se jen zapomněl zmínit, že na jeho vzniku má nemalý podíl,“ dodal Josef Valihrach starší.

Cabernet blanc je vínem, jehož pěstování v České republice nemá dlouhou tradici. Odrůda sama vznikla v roce 1991 křížením modrých hroznů Cabernet sauvignon s rezistentní hybridní odrůdou hroznů, vzniklou křížením jiných odrůd. Jakých, to trojice šlechtitelů tají. Odrůdu začali sázet na vinice ve Švýcarsku v roce 2007, Valihrachovi sazenice nakoupili z experimentální výsadby v roce 2009 a o tři roky později sklízeli první hrozny. Výhodou je vysoká odolnost, Víno pak láká kořenitou angreštovou vůní.

„Má velký potenciál. Kromě ceny v Lublani jsme před necelým měsícem získali v USA na soutěži vín bronzovou medaili za sekt právě z této odrůdy,“ připomněl Valihrach starší.

Bodovaly i Hnanice

Česká republika byla na nejstarší vinařské přehlídce zastoupena jednasedmdesáti vzorky. Je mezi nimi kromě šampiona i víno Pálava, výběr z cibéb ročníku 2015. Výrobek společnosti Vinice Hnanice od porotců dostal velkou zlatou medaili.

Vinařská soutěž je nejstarší na světě, pravidelně je pod drobnohledem několika specializovaných vinařských organizací, dohlížejících na kvalitu vín. I proto jsou šampióni soutěže respektování mezi odborníky jako světoví šampioni. O kvalitě svědčí i skutečnost, že trvale patří mezi deset nejvíce respektovaných soutěží světa.