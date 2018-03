Pokrok nelze zastavit. Dříve matky do poslední chvíle ani netušily, zda se jim narodí chlapeček, či holčička. Nyní si budou díky nové technologii moci své dítě, přesněji tedy dokonalou kopii plodu, pochovat ještě před porodem.

Takovou možnost nabízí společnost Embryo 3D, která využívá ultrazvukové snímky, pomocí nichž následně na 3D tiskárně vytiskne plod s jeho přesnými rozměry i rysy v obličeji.

#Technology

Mothers-to-be can now PRINT 3D models of their UNBORN children from #ultrasound scans thanks to the Embryo 3D service! Via @RT_com pic.twitter.com/mMMl0N8Au1