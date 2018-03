Podle nového zákona je usmrcení humra vložením do vroucí vody kruté a způsobuje zvířeti bolest. Tamní kuchaři tak budou při usmrcení korýšů muset využívat alternativní, humánnější metody. Daily Mail informoval, že budou nuceni mořské živočichy buď zabít elektrickým proudem, nebo je nejprve omráčit a následně usmrtit nožem.

Nová legislativa má vejít v platnost v březnu. Švýcarsko se tak stane první zemí na světě, kde bude tato metoda zcela zakázána. Vztahovat se přitom nebude jenom na humry. Píše se v ní také to, že kočky budou muset mít každodenní vizuální kontakt s jinými kočkami a křečci budou muset být chováni v párech.

Možná bude následovat Británie



Změny ve Švýcarsku přicházejí v době, kdy se k podobným krokům schyluje také v Británii. O tom, že se tamní vláda na zavedení podobného zákona zaměřuje, informoval náměstek pro zemědělství, rybolov a výživu George Eustice.

„Víme, že někteří větší korýši, jako jsou třeba humři, necítí vědomou bolest v takové podobě, kterou známe my. Existují však určité důkazy o tom, že mají nervový systém, který jim způsobuje stres, a to je věc, kterou bychom měli brát v potaz,“ svěřil se v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC Radio 5 Live.

„Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (nezisková organizace věnující se ochraně zvířat) přišla s velmi dobrým návodem, jak humra usmrtit správným způsobem. Můžete ho buď zmrazit - v tomto případě postupně upadne do bezvědomí, nebo na jeho usmrcení použít dostupný speciální přístroj,“ řekl.