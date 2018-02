Pro připomenutí krátká lekce z nedávné historie. V roce 2015 Clarkson coby moderátor Top Gearu fyzicky napadl produkčního. Následně mu nebyla stanicí BBC prodloužena smlouva, v úspěšném pořadu skončili i Richard Hammond a James May. [celá zpráva]

Trojice brzy našla novou práci, angažovala je společnost Amazon pro svou videoslužbu Prime. Nová show s názvem The Grand Tour měla velkolepý začátek, ale v dalších dílech tempo upadalo, některé věci vůbec nefungovaly a celkový výsledek byl přinejlepším rozpačitý. Pokud by někdo náhodou považoval první sérii za výbornou, má zvláštní představy o dobré zábavě.

Video

Ukázka 25. série Top Gearu. Zdroj: BBC

Ostatně potvrzením výše uvedeného byla nedávná druhá série, v níž už se řada věcí z té první neobjevila, což se sami moderátoři na začátku snažili vtipně zahrát do autu. Následoval tak návrat ke starému dobrému konceptu bez zbytečných experimentů.

Top Gear to měl těžší. BBC po odchodu původní moderátorské trojice angažovala jako hlavní tvář Chrise Evanse. V Británii jde o slavného a úspěšného moderátora, takže se to zdálo jako logická volba. Jenže Evans zklamal na celé čáře, sledovanost klesla na dno, a tak se po jedné sérii pakoval.

Nadšení je uvěřitelné



Šanci dostali LeBlanc a neokoukané tváře Chris Harris a Rory Reid, kterým se v následné sérii podařilo Top Gear vrátit na nohy. V té aktuální pokračují v nastoleném trendu, který nabízí alternativu ke kumpánům z The Grand Tour. Místo provokující (občas až příliš okatě) trojice, která nezřídka staví na rivalitě (občas až příliš hrané), tu máme tým, jenž nabízí pozitivní přístup založený na kamarádství.

Je prostě osvěžující sledovat Harrise a Reida, kterým lze snadno uvěřit nadšení z toho, že se dostali do televize a můžou tam řídit auta, což je sen nejednoho kluka. U Clarksona, Maye a Hammonda už to není možné, protože se z nich během let stali rutinéři. Není to výtka, dokážou díky tomu nabídnout zase něco jiného, pokud by ale měla dostat druhá série The Grand Tour nějaké označení, tak by to byla „velmi dobře zvládnutá rutina“.

Video

V nové sérii si zahraje i závodní Škoda Fabia R5. Zdroj: BBC

Top Gear se navíc může opřít o jednu jistotu – vizuální stránku. Ne že by konkurenční The Grand Tour byla špatně natočená, to rozhodně ne. Kouká se na to moc pěkně, jenže Top Gear je ještě o kousíček výš. Těžko říct, jestli to je letitými zkušenostmi produkčního týmu nebo obrovským zázemím BBC, nicméně kvalitu si pořad v tomto ohledu udržuje dlouhodobě.

Jede se podle scénáře



Samozřejmě to neznamená, že Top Gear je teď bez chyb. V nedělní první epizodě nové série bylo několikrát znát, že se jede podle scénáře. Zčásti to určitě jde za scenáristy, je ale znát, že Harris a Reid před kamerou nejsou tak ostřílení, a někdy to kvůli tomu drhne.

Srovnání s The Grand Tour je nevyhnutelné, ostatně z reakcí na internetu je očividné, že mnoho fanoušků stojí na jedné straně barikády a Top Gear už pro ně neexistuje. Není to překvapení. Clarkson, May a Hammond postavili svůj úspěch na vyhraněném a mnohdy kontroverzním přístupu a vytvořili si tím oddanou základnu podporovatelů, kteří se s nimi ztotožnili. A to i přesto, že to ze strany moderátorů byla do značné míry hraná role. Ostatně třeba LeBlanc před startem aktuální série sympaticky přiznal, že v Top Gearu nedělá moderátora, ale je herec a hraje roli moderátora.

Jeho kolega Chris Harris dodal, že by se všichni měli trochu zklidnit, protože motoristické publikum je obrovské a má jen dvě globální motoristické show, které proto můžou bezproblémově koexistovat. S tímhle přístupem tak vyhrává každý. Jen je škoda, že Top Gear tentokrát nabízí jen šest epizod.