Pokud o pěstování chilli papriček uvažujete, je nejvyšší čas. Nejlepší doba je totiž únor, nejpozději musíme semínka zasít na začátku března. Klíčení, růst a zrání plodů totiž trvá několik měsíců.

Navlhčené kostky

Podle odbornice na chilli Kateřiny Pospíšilové jsou pro začátečníky nejlepší kostky z kompostovaných organických materiálů, kde rostlinka vyklíčí a zapustí kořeny. Kostky mají houbovitou strukturu, které udržují vlhkost, takže poté stačí semínko občas lehce pokropit, abychom udrželi ideální vlhkost. Kropení závisí na podmínkách, kde máme rostlinku umístěnou.

Tyto kostky je pak vhodné vložit do sadbovače. „To je taková schránka, která je všechny drží pohromadě a ten pak můžeme vložit do pařníku. Pokud nemáme pařník a nechceme do něj investovat, dáme sazeničky blízko topení,“ říká Pospíšilová.

Chilli papričky totiž potřebují být v teplém prostředí. Výhoda pařníku je, že udrží vlhkost a ideální teplotu 28-30 stupňů a rostlina si vytvoří své vlastní mikroklima. Pařník ale musíme větrat, aby nevznikla plíseň. Také je důležité, aby nebyl umístěn na přímém světle, ale spíše v šeru.

Pařník dokáže udržet vysokou teplotu i vhodnou vlhkost.

FOTO: Novinky

„Důležitá informace - při sázení se nedoporučuje sahat na semínko holou rukou. Hlavně u těch extrémně pálivých paprik. To se týká i sběru plodů, může to být opravdu nepříjemné,“ upozornila odbornice na chilli s tím, že na sběr je potřeba mít rukavice a na sázení je nejjednodušší použít pinzetu.

Prostor pro kořeny

Pokud máme chilli papričku v tzv. pěstebním médiu jako je Root Riot, Ugro Jiff nebo Rockwool, stačí přesazovat, když rostlinka vyhodí mateční lístky. Nejlepší je zasadit nebo přesadit do menšího květináče a dále rostlinku přesazovat jednou za 1-2 měsíce. Postupem času má chilli paprička rozsáhlejší kořeny a při nedostatku místa je malá úroda. Pokud dáme rostlinku do květináče o objemu 5 litrů, vyrostou nám maximálně 1-2 papričky. Nejideálnější je květináč o objemu 11 a více litrů.

Chilli klíčí dlouho.

FOTO: Novinky

Hnojení záleží na tom, jaký substrát vybereme. Spousty z nich již hnojivo obsahují, ale jsou limitované určitou dobou působení hnojiva. Je nutné rostlinu hnojit jednou týdně v pravidelných intervalech.

Existují i speciální hnojiva jenom na chilli papričky, která se dávají na růst i květ, a mění se pouze množství na ředění vodou. „Je lepší si koupit kvalitnější hnojivo, ty levnější mohou obsahovat i škůdce jako jsou mšice, a to rozhodně nechcete. To, co byste ušetřili na hnojivu, byste investovali do pesticidů na škůdce,“ radí Pospíšilová z obchodu 5semen.

V létě na balkoně

Jakmile se i v Česku oteplí, můžeme sazeničky přemístit na balkon. V červenci se můžeme těšit na první plody a v srpnu už hrají papričky všemi barvami.

Důležité je ale nemít velká očekávání. „Chilli jsou takové potvory. Semínka prodáváme po deseti. Může se stát, že vám z deseti semínek vyklíčí půlka, většinou je to víc, ale stoprocentní úspěšnost se většinou neděje. Také dávejte do jedné kostky jedno semínko. Mají rozsáhlé kořeny a jedna rostlinka by byla slabší a nemusela by to přežít,“ říká Kateřina.

Koření pro zdraví

Odrůdu chilli papričky vybíráme podle toho, jak moc máme rádi pálivá jídla. Nejoblíbenější a nejprodávanější odrůdou je i pro jemnější chuť Jalapeňo. Mezi velmi pikantní patří Naga Jolokia, která má ovocnou chuť, a Caroline Reaper, což je paprička, která se stala v roce 2013 tou nejpálivější na světě. Nyní se o jejím prvenství spekuluje vzhledem k nové odrůdě Dragon's Breath.

Vedle pálivosti se chilli papričky vyznačují i řadou pozitivních vlastností. „Chilli je výborné pro krevní oběh, rozpumpuje srdce, cévy, odstraňuje cholesterol. Je dobré určitě pro každého, kdo si rád udržuje zdravý životní styl,“ vyjmenovává Pospíšilová některé z nich.

Chilli má také dle ní podporovat chuť k jídlu, mít povzbudivé účinky srovnatelné s energetickými nápoji a vyplavovat endorfiny, které navozují pocit štěstí. „Člověk se i potom svým způsobem stane na chilli závislým,“ přiznává Pospíšilová.

Lidé pěstují papričky i jako okrasné rostliny.

FOTO: archiv 5semen

Chilli jako okrasa

Rostlinka chilli papriček nemusí sloužit pouze k vypěstování papriček, ale i na okrasu. Nejvyhledávanější je podle Kateřiny Piri-Piri, neboli Birds eye. Rostlina má menší vzrůst a plody jsou velké přibližně 3 centimetry.

Jednotlivé odrůdy se rozlišují svojí velikostí i barevnosti. Nejběžnější druhy chilli papriček mohou zrát od zelené barvy k červené, oranžové nebo žluté. „Barvám se meze téměř nekladou, jelikož šlechtění je na tak vysoké úrovni dneska, že můžete mít třeba i fialovou papričku,“ zmiňuje Pospíšilová. Ty největší z odrůd mohou dorůst až do výšky dvou metrů.