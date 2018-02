Pokrmy, které jsou na první pohled téměř k nerozeznání od masa, má na starosti kalifornská společnost Impossible Foods. Gastronomickou inovaci dokonce předvedla i na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

„Všechny výrobky jsou připravovány jako maso, vypadají jako maso a také chutnají jako maso. Vyrobeny jsou však výhradně z rostlinných surovin, takže jsou šetrnější k životnímu prostředí,“ popsala jedna z kuchařek Caitlyn Hatmanová.

Proces výroby prý spočívá v tom, že se nejprve extrahují bílkoviny z potravin, jako jsou například špenát nebo fazole, a poté se smíchají s dalšími přísadami. „Lidé to milují. Máme asi 500 restaurací napříč Spojenými státy. Když jim naše pokrmy představujeme, často se nestačí divit, že to, co jedí, opravdu není hovězí,“ dodala.

Využití zvířat na výrobu potravin je problém

Podle informací Organizace spojených národů z roku 2013 je chov hospodářských zvířat zodpovědný za 14,5 procenta emisí skleníkových plynů způsobených člověkem.

„Využití zvířat k výrobě potravin je v dnešní době ta nejdestruktivnější technologie na naší planetě. Platíme tím obrovskou daň v podobě emisí skleníkových plynů, využití vody a půdy, znečištění a ztráty biodiverzity a volně žijících živočichů. A to je problém,“ svěřil se zakladatel a výkonný ředitel společnosti Patrick O. Brown.

„Jenže miliardy lidí po celém světě tyto potraviny milují a neplánují se jich vzdát. Problém nevyřešíte tím, že jim řeknete, aby začali místo masa jíst třeba fazole. Musíte to celé obrátit a tyto potraviny vyrábět dál. Jen s tím rozdílem, že budou chutnější, výživnější a levnější, zkrátka lepší ve všech možných aspektech,“ dodal.

Chtějí kompletně nahradit maso

„Naším cílem je do roku 2035 kompletně v potravinovém průmyslu nahradit maso. A to se zkrátka musí stát, protože míra znečištění prostředí v důsledku využití zvířat v potravinovém průmyslu se neustále zvyšuje. Je to urgentní problém, který se musí řešit,“ řekl Brown.

Jak to s odvážnou myšlenkou dopadne, je zatím ve hvězdách, návštěvníci na ekonomickém fóru v Davosu si však masové náhražky spíše pochvalovali. „Nevidím žádný rozdíl, chutná mi to,“ řekla agentuře AP Švýcarka Ruth Ernstová. Je to celkem chutné, navíc se cítím mnohem lépe, když vím, že to nepochází ze zvířete," dodala Britka Penelope Austinová.