SIHH patří mezi dvě nejvýznamnější akce roku, tou druhou je březnový Baselworld konající se v Basileji. Skladba vystavovatelů je ale odlišná, proto se vyplatí sledovat obě akce. My vám z SIHH přinášíme několik novinek, které nás zaujaly nejvíce.

A. Lange & Söhne

Akce se sice koná ve Švýcarsku, ale velký ohlas letos vzbudila německá značka A. Lange & Söhne s modelem Triple Split. Ten navazuje na uznávaný Double Split, tedy mechanické stopky, které dokážou měřit souběžně dva různé časy po dobu 30 minut. Triple Split to dokáže po dobu až 12 hodin.

A. Lange & Söhne Triple Date.

FOTO: archiv značky

Jasně, takovou funkci má dnes každý chytrý telefon, ale tady se bavíme o mechanice, což je úplně jiný svět. Na titulní fotografii článku je pohled na detail strojku, který má průměr pouhé tři centimetry, což snad napoví, jak technicky náročné je takovou věc vytvořit. Hodinky vzniknou v limitovaném počtu 100 kusů, cena by se měla pohybovat kolem 3,5 miliónu korun.

H. Moser & Cie

Už jsme psali o rozruchu, jaký tato malá značka vzbudila parodicko-kritickým modelem Swiss Icons, zapadnout by ale neměly ani seriózní novinky. Tou nejpřekvapivější je využití prastarého konceptu „putujících hodin“, kdy se čas zobrazuje pomocí otočných disků. Jak to funguje? Podívejte se na video. Jedná se o limitovanou edici 60 kusů, česká cena by se měla pohybovat kolem 800 tisíc korun.

H. Moser & Cie Endeavour Flying Hours.

FOTO: archiv značky

MB&F a Stepan Sarpaneva

Manufaktura MB&F známá svými výstředními kousky (psali jsme například zde) spojila síly s finským nezávislým hodinářem Stepanem Sarpanevou a představila hodinky MoonMachine 2. Jak název napovídá, hodinky mají ukazatel měsíční fáze. Ve skutečnosti jsou měsíce hned tři. Jeden je zasazen do rotoru hodinek, dva pak do samotného ukazatele umístěného mezi hodinami a minutami.

Extravagantní vzhled je pro kreace od MB&F typický.

FOTO: archiv značky

MB&F MoonMachine 2 & Stepan Sarpaneva.

FOTO: archiv značky

Hodinky vznikly ve třech verzích po 12 kusech – dvě mají titanové pouzdro, ta třetí pak z červeného zlata. Cena za titan je 88 tisíc švýcarských franků (1,9 miliónu korun), za zlato to je 95 tisíc švýcarských franků (2,05 miliónu korun).

Baume & Mercier

Překvapením a jednou z novinek, o které už teď v lednu lze s klidem říct, že bude označována za jedny z nejdůležitějších hodinek roku, je model Clifton Baumatic od značky Baume & Mercier. Je totiž vybavený mechanickým strojkem se silikonovým vláskem a především pětidenní rezervou chodu. To samo o sobě ještě není nic výjimečného, nicméně firma nasadila výbornou cenu. Po započtení české DPH by se mohla pohybovat lehce nad 60 tisíci korunami, což je v této kategorii nabídka, které se skoro až nechce věřit.

Baume & Mercier Clifton Baumatic 5 Days

FOTO: archiv značky

Urwerk AMC

Extravagantní Urwerk oznámil, že pracuje na hodinkách, které by byly nastavovány přenosnými atomovými hodinami. Zní to bláznivě, ale něco podobného kdysi dávno dělal Breguet – tehdy se kapesní hodinky „připojily“ k přesným stolním hodinám, které přes mechanické spojení na hodinkách nastavily přesný čas, natáhly je a zregulovaly jejich chod. Zatím není jasné, kdy bude projekt dokončen, vyvolal ale nadšené reakce.

Urwerk AMC.

FOTO: archiv značky

Jaeger-LeCoultre Memovox Polaris

K 50 letům od uvedení dnes sběrateli vyhledávaného modelu Memovox Polaris E859 představila švýcarská manufaktura Jaeger-LeCoultre kolekci hned několika modelů Polaris. Nechybí mezi nimi ani reedice původního modelu s mechanickým alarmem. Ano, i alarm má dnes každý mobil, ale ve světě mechanických hodinek je alarm oceňovanou komplikací.

Jaeger-LeCoultre Memovox Polaris.

FOTO: archiv značky

Jedná se o limitovanou edici 1000 kusů, česká cena zatím není známa, ale zřejmě to bude přes 300 tisíc korun.

Czapek & Cie

Mimo areál veletrhu, ale stále v Ženevě, představila pár novinek i značka Czapek & Cie, o které jsme psali před Vánoci. [celá zpráva]

Czapek & Cie představil novinky s gilošovaným číselníkem.

FOTO: archiv značky

Vypadá to, že v této malé firmičce se rozhodli tento rok vsadit na gilošované číselníky, protože po loňské modré a bílé verzi nasadili další barevné varianty, a to i včetně této výrazné zelené, která vznikne jen v 10 kusech.

Piaget

O ultratenkých hodinkách od Piagetu jsme už psali. Další pokračování této ságy nastalo i na letošním SIHH v podobě modelu Altiplano Ultimate Concept. Tyto hodinky jsou tenké jen dva milimetry. Pro jistotu ještě číselně - to je 2,00 milimetru. A to se bavíme o celých hodinkách, nikoliv jen o strojku. Jsou to tak nejtenčí mechanické hodinky s manuálním nátahem na světě. Hodinky nejsou v prodeji, zatím se jedná jen o koncept.

Piaget a jeho další nejtenčí mechanické hodinky.

FOTO: archiv značky