Starý klasický pinball přichází opět do módy

Ocelová kulička znovu a znovu naráží do kovových terčů, dvojice páček kmitá, co hráči síly stačí, a na elektronickém číselníku naskakuje skóre až někam k miliónům. Pinball kdysi býval (alespoň na západě) téměř v každém bistru. A i když by se mohlo zdát, že v dnešní elektronické době už nemá tento typ zábavy místo, opak je pravdou. Fanoušků této zábavy rapidně přibývá.