Vzít si na sebe oblek už dávno není nutné, když se muž vydává mezi bossy. Oblek svému nositeli automaticky nedodá autoritu. Nejdůležitější osoba v místnosti stejně nejspíš oblek na sobě nemá. Šéf společnosti si pravděpodobně oblékl něco, co může být oblekem zváno jen těžko.

Oblek však nezhynul náhlou a bezbolestnou smrtí, návrháři ho ze šatníků nevyloučili jediným tahem tužky v náčrtníku. Jeho ústup byl pomalý a utrápený.

Útoků proti obleku bylo mnoho



Už před desetiletími se oblek pokusil zabít takzvaný casual friday neboli pátek, kdy se zaměstnanci firem nemusejí oproti ostatním dnům v týdnu oblékat formálně. Tato tradice frustrovala mocné muže, kteří museli věnovat vzácný čas hledání důstojné náhrady. Ale oblek přesto přežil.

Poté se proti klasickému obleku vzbouřili podnikatelé ze Silicon Valley. Nosili mikiny a džíny, když podnikání rozjížděli, a nosili je i později, když se z nich stali úspěšní byznysmeni. V módě byly značkové sportovní boty a mikiny. Veteráni z Wall Street ale odolali.

Pak ale na obleky zaměřil pozornost módní průmysl. Americký návrhář Thom Browne je začal šít ze šedého flanelu a pro maximální stylistický efekt je zmenšil. Společnost Zara a další pak tyto zmenšené obleky uvedly na širší trh. A přehlídková mola dílo zkázy dokonala. Stylisté párovali obleky za 3000 dolarů se sportovními botami z limitované edice.

Justin O´Shea.

FOTO: Profimedia.cz

V roce 2016 si italská firma Brioni zaměřující se na formální pánské oblečení najala někdejší hvězdu pouliční módy Justina O’Shea, aby 72 let starou značku radikálně omladil. O’Shea vytvořil kolekci hranatých, supersexy obleků. Modelové je pak na přehlídkových molech nosili spolu s činčilovými kabáty. V reklamní kampani vystoupila heavymetalová skupina Metallica, vyfocená v temném, gotickém stylu.

Nejde o moc, nýbrž o styl



To už bylo příliš a O´Shea se za šest měsíců ocitl bez práce. Na tom ale nezáleží. Jeho čas u Brioni byl sice krátký a vize extrémní, ale šly ruku v ruce s novou realitou. Obleky se zcela včlenily do masového módního průmyslu. Nebyly už symbolem postavení a moci, šlo u nich o styl.

„Obleky už nejsou považovány za pracovní záležitost,“ říká specialista na pánské oblečení ve Fashion Institute of Technology Mark-Evan Blackman. Mladí lidé podle něj teď kladou daleko větší důraz na to, jak se oblek hodí do jejich životního stylu, a na individuální doplňky.

Obleky teď nosí třeba hudebníci, a nemyslí se tím třpytivá saka a kožené kalhoty pro rockery, nýbrž klasické obleky. Například Justin Timberlake v roce 2013 nahrál ódu na obleky Suit & Tie a na svém následném světovém turné nosil obleky od Toma Forda.