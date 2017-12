Ranní dávka kávy a snídaně v jednom? To je nyní možné v malém pekařství s názvem Kenilworth Bakery, kde si za osm dolarů (asi 170 korun) můžete pořídit speciální donut plněný espressem.

Donut je posypaný skořicí, potřený nutellou a plněný espressem.

FOTO: Kenilworth Bakery

Majitelka pekařství Jenna Sandersová Daily Mailu prozradila, že výrobek vznikl za pomoci uznávaného melbournského baristy Fernanda Santiho. „Fernando se poohlížel po změně a rozhodl se spolupracovat s námi,” prozradila.

Talent Fernanda a pekařské dovednosti Sandersové nakonec přispěly k tomu, že společnými silami vytvořili recept, který zajistil, že káva z donutu (americké koblihy) neprosakuje.

K dispozici je i varianta s horkou čokoládou.

FOTO: Kenilworth Bakery

Jejich nejnovější chlouba je posypaná skořicí, potřená nutellou a plněná espressem, které je nakonec zakápnuto trochou mléka a doplněno mléčnou pěnou. Pro ty, kteří si v kávě příliš nelibují, dokonce nabízejí variantu s horkou čokoládou.

Kreativitou nezaujali poprvé

Není to však poprvé, co je o malé pekárně pořádně slyšet. Před měsícem vyvolala pozdvižení poté, co uspořádala soutěž o zdolání kilogramového donutu. Zákazníci tak čelili výzvě, při níž se na posezení pokoušeli pozřít koblihu v ceně 20 dolarů (přes 400 korun).

Zákazníci se na posezení pokoušeli pozřít donut vážící jeden kilogram.

FOTO: Kenilworth Bakery

Sandersová uvedla, že úspěšných bylo asi 150 až 200 jedlíků z asi dvou tisícovek účastníků, kteří za donut nemuseli platit. „Je skvělé, že ačkoliv se nacházíme v tak malém městě, můžete o nás slyšet. Jen musíme být trochu kreativní,“ uzavřela.