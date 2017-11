Restaurace se nachází v budově, která se datuje do devatenáctého století. Výzdoba místnosti, styl hudby a menu jsou vždy předem připraveny na přání každého zákazníka, aby byl zážitek z romantické večeře co možná největší.

„Obvykle se zákazníky předem probíráme, o jakou příležitost se jedná, abychom mohli místnost náležitě vyzdobit,“ prozradil majitel restaurace Remo Di Claudio.

Největší důraz zde kladou na soukromí návštěvníků a kvalitu potravin. Ty prý kupují v den večeře brzy ráno na jednom z místních trhů, aby zajistili jejich čerstvost. Během návštěvy se pak snaží hosty co nejméně vyrušovat. Na stole je proto položen zvoneček, kterým mohou přivolat číšníka, jen když je to nutné.

Za vznik může trapný incident při večeři

„Je to jako sen. Jezdíme sem každý rok už deset let a stále si to velmi užíváme,“ řekla Maurizia Freddová, která v restauraci společně s manželem slavila dvacetileté výročí jejich manželství.

Di Claudio přiznal, že ho myšlenka na vznik takové restaurace napadla před 30 lety po trapné situaci při štědrovečerní večeři.

V restauraci pracují tři zaměstnanci. Jeden se stará o zahradu, druhý o obsluhu hostů a třetí spravuje rezervace. Večeře tady vyjde zhruba na 250 euro (více než šest tisíc korun) na osobu. Těch prý podnik zvládne asi 250 za rok.