Osmnáctiletá Yara al-Sherifová svými burgery vyvolala v Tripolisu velké pozdvižení, neboť její kavárna je ve městě jedním z mála podniků, který v oblasti jídla drží krok s celosvětovými trendy.

Inspiraci prý našla na sociálních sítích. „Chtěla jsem do Libye přinést něco nového, něco, co tu do této doby ještě nebylo. Na barevné hamburgery jsme s matkou narazili na sociálních sítích. Dostupné byly pouze v zahraničí, já jsem je ale chtěla i tady, a tak jsem je začala vyrábět,“ svěřila se agentuře Reuters al-Sherifová.

Těsto na bulky se navíc obejde bez jakýchkoliv chemických barviv. Jejich zbarvení totiž vytváří výhradně výtažky ze zeleniny. „Bulky barvíme pomocí extraktů z červené řepy, špenátu či datlí. Každý burger tak má svůj speciální tvar, barvu, aroma, ale i chuť,“ řekla al-Sherifová.

Návštěvníci si novinku pochvalují

S neobvyklými burgery jsou spokojeni i zákazníci. „Přišla jsem ochutnat kávu. Každý den však v kavárně na barevné burgery nenarazíte. Je to hezká změna, pro Libyi něco zcela nového,“ podotkla zákaznice Enas Al-Doklyová.

„Chodím sem pravidelně, protože to tady mám neskutečně ráda. Myšlenka barevných burgerů se mi strašně líbí, je to něco nového, co mi vždycky zlepší náladu. Je skvělé, že je v Libyi něco takového, protože se to vymyká stereotypům a může to spoustě lidem zvednout náladu,“ uzavřela další z návštěvnic Hoda Abdelhamisová.