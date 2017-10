Kultovní kapří kalendář s nahými ženami je zpět. A je ještě odvážnější než dříve

Co mohou mít muži raději než kalendář s pohlednými obnaženými ženami? Asi už jen kalendář s pohlednými obnaženými ženami, které drží kapitální úlovek v podobě obřího kapra. A to je přesně to, co kalendář Carponizer už pátý rok po sobě nabízí. Podle jeho tvůrců jej kupují ženy snad ještě častěji než muži. Samozřejmě že převážně jako dárek pro své polovičky.