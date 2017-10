Plzeň ukrývá velké množství turistických atrakcí. Vyjma tamější zoologické zahrady rodiny s dětmi rády jezdívají do Techmania Science Center, kde si zkouší, jak fungují nejen nejrůznější přístroje, ale třeba i co způsobují některé přírodní jevy.

Pokud jste fanoušci Spejbla a Hurvínka, tak vás možná naláká Muzeum loutek, ale skutečností zůstává, že pro většinu turistů jsou ty nejzajímavější atrakce spojené se zlatavým mokem tolik provázaným s plzeňskou historií.

Pivo se pilo i v podzemí



Zajímá vás, jak se pivo vařilo v minulosti, jaké nástroje byly k jeho výrobě používány a v čem se jeho výroba za roky zdokonalila? Pak vás jistě zaujme zdejší Pivovarské muzeum, které v tomto ohledu disponuje jednou z nejzajímavějších expozic na světě. Navíc se dozvíte i něco málo o minulosti některých plzeňských hospod, což vám během vašeho pobytu v Plzni může přijít vhod.

Plzeňské historické podzemí

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud chcete jít trochu více do hloubky s vašimi historickými poznatky, jistě nahlédněte do plzeňského historického podzemí. To spravuje právě Plzeňský Prazdroj. Budete-li mít štěstí, provede vás podzemím průvodce s příznačným jménem pro českou historii - Jan Hus.

Ten zná každý záhyb místního podzemního labyrintu a dobře ví, v jaké části chodeb se v historii skladovalo čerstvě uvařené pivo či se nezřízeně popíjelo ve chvílích, kdy se nesmělo pít na povrchu zemském. Tak helmy na hlavu, bundu na sebe, dámy zapomenou na podpatky a vzhůru do tunelů.

Prohlídka pivovaru v několika jazycích



Pokud do Plzně zavítáte do prosince, pak vězte, že ve zdejším Pivovarském muzeu a na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj probíhá výstava u příležitosti letošního výročí, která představuje všechny oblasti týkající se pohostinství v Plzni na přelomu 19. a 20. století. Stejně tak zmiňuje i významné plzeňské hospody a hotely s tradicí, jež čepovaly pivo Pilsner Urquell v minulosti a čepují ho i dnes.

Při návštěvě pivovaru můžete ochutnat plzeňské pivo nefiltrované a nepasterované přímo z obřích sudů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Česky, anglicky, rusky a německy - tak se mluví na prohlídkách legendárního pivovaru, kterých se každý den koná celkem několik desítek, v sobotu pak výrazně více. Prohlídky jsou cíleny na pivní fanoušky i milovníky historie. Návštěvníci v Plzni spatří jednu z nejmodernějších stáčíren s kapacitou 120 000 lahví za hodinu, varny a v neposlední řadě také ochutnají nefiltrované a nepasterované plzeňské pivo přímo v historickém sklepě.