Ital prodává superbohatým módu především z kašmíru, a nejen na Apeninském poloostrově se těší pověsti humanisty mezi dravci byznysu. Díky neobvyklé obchodní strategii a obratnému marketingu zisk vytrvale a dlouhodobě roste. „Každá forma musí vytvářet zisk, nejsou to dobročinné nadace. Vytyčili jsme si však určitá pravidla - morální, chcete-li - a z nich bychom neradi sešli,“ svěřuje se agentuře DPA muž, jemuž se přezdívá Kašmírový král.

Luxusní svetry, které nosí i filmový Bond Daniel Craig (49), a další móda - od pánských sak a dámských kostýmků přes košile až po brýle - pronikají zdárně kromě Evropy i do Číny, Japonska, jihovýchodní Asie a USA. Podnik sídlí v Solomeu, městečku jako z kýčovité pohlednice v umbrijských kopcích. V halách, kancelářích i jídelně visí portréty i výroky Kanta, Aristotela, Galilea a papeže Františka. Práci tady našlo 800 zaměstnanců, dalších 700 se má co otáčet v buticích po celém světě.

„Abych přenesl výrobu do zahraničí a ušetřil, to mě ani nenapadne. Odmítám prodávat džínsy za dvacet dolarů, které mohou být tak levné jen díky nízkým až otrockým mzdám,“ zdůrazňuje s tím, že výšivky vytváří ručně několik jeptišek z kláštera v Perugii. „Snad si nemyslíte, že za ně budu hledat náhradu v dětech z Bangladéše - to byste mě urazili,“ rozhořčuje se.

Dobrý skutek se nakonec vyplatí

Cucinelli platí zaměstnancům až o dvacet procent víc, než bývá v oboru obvyklé. Domů je posílá přesně o půl šesté, o víkendech se jako přikázání dodržuje digitální detox - žádné e-maily, žádný Facebook, žádné tweety. Loni dostal každý z podřízených ke všem benefitům vyjednaným odbory tisíc eur (26 110 korun) na knihy, lístky do divadel a muzeí.

Jejich šéf investuje do výstavby a provozu divadel i sportovních zařízení, spolufinancuje i vzkříšení města Norcia poničeného zemětřesením. V novinách čte především kulturní rubriky, straní se sociálních sítí a chytrých telefonů.

„Nepřestávám nevěřícně kroutit hlavou nad každým, kdo nevydrží nezírat na displej co pět minut,“ říká.

Jen kvalita nestačí

Laskavý přístup se očividně vyplácí. Od doby, kdy Cucinelli vstoupil na milánskou burzu, hodnota firemních akcií se ztrojnásobila. Analytici předpovídají pro další roky až dvouciferný růst zisku. Loni čistý zisk vyšplhal na 37 miliónů eur (966 mil. korun) při obratu 457 miliónů eur (11,9 mld. korun).

V porovnání s italskými obry ve světě módy jako Prada či Armani zůstává Cicinell spíše skromnou konkurencí. Zázrak ze Solomea, jenž vyniká sportovními střihy v kombinaci s prémiovými materiály, jako jsou alpaka, kašmír či kožešiny, však soustavně a pronikavě roste, zatímco giganti si o takových plusech mohou jen nechat zdát.

Tajemství Cucinelliho nepřehlédnutelného úspěchu spočívá mimo jiné v jeho přesvědčení, že si může říci o dva tisíce eur (52 tisíc korun) za svetr a 300 eur (7 833 korun) za pár ponožek, pokud kromě mimořádně kvality nabídne i něco navíc.

„Podle Cucinelleho filozofie se zákazníci, kteří mají hodně peněz, cítí lépe, když utrácejí za zboží někoho, kdo nehrabe pod sebe,“ vysvětluje Luca Solca (44), analytik luxusního zboží banky BNP Paribas. „Navíc si pořídí něco mezi uměním zrozeným z dokonalého řemesla a ležérní módou,“ uzavírá.