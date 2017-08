Celý příběh započal bezdomovkyní zvanou Smokie, šedesátiletou ženou, která spávala na chodníku v jeho čtvrti v americkém Los Angeles. Postavil jí tedy domeček - miniaturní domeček. Měl pouze 120 centimetrů na 240 centimetrů, ale pro ženu to bylo i tak veliké zlepšení. Tam celý nápad začal.

Jeho poslední konstrukce už byla trochu větší. S pomocí skupiny zhruba desetiletých dětí postavil budovu o rozměrech 8,5 metru na 2,4 metru, dalo by se tedy říci docela solidní garsonku.

„Když mě škola kontaktovala s tím, že by čtvrťáci a páťáci chtěli postavit domeček potřebným, měl jsem z toho neskutečnou radost. Řekli mi, že by chtěli dát dohromady obydlí o něco větší, než dělám běžně, a já jsem jen odvětil, že se do toho samozřejmě můžeme pustit,” uvedl Summers.

Pomáhali i bezdomovci



Projektu se zúčastnilo zhruba 135 dětí, přičemž 15 jich pomáhalo pravidelně. Peníze na celý domek by se mělo podařit dát dohromady díky crowdfundingovému portálu. Při výstavbě dokonce pomáhala i jedna bezdomovecká rodina.

Skutečností i tak zůstává, že bezdomovectví je v Los Angeles velký problém. Bez přístřeší zde žije přibližně 58 tisíc lidí. Summers se jim snaží pomoci po svém. Je to prý rychlé a levné.

A pokud vás zajímá, jak může stavět na cizích pozemcích, pak vězte, že jeho domky rostou obvykle na pozemcích patřících církvi. Ta projekt bezvýhradně podporuje.

Nejnovější domek však podle všeho skončí na nedalekém parkovišti u rodinných domů. Poslouží válečnému veteránovi, který skončil na ulici.