Básník píše na newyorské ulici verše lidem na psacím stroji

Stěžujete si na to, že musíte pracovat na pracovišti typu open space? Jak by se vám asi pracovalo na ulici, kde by kolem vás za hodinu prošly tisíce lidí? Básník Allan Andre si rozhodně nestěžuje a v srdci amerického velkoměsta vytváří na svém psacím stroji špetku umění pro kolemjdoucí, kteří o to mají zájem.