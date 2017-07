„Ovocné a bylinkové čaje berou za zdravější. Navíc mám bohužel pocit, že celkově se začíná víc dařit kávě. Neříká se mi to snadno, ale ačkoli dnes ještě milovníci skvostů z čajových lístků převažují, káva náskok pronikavě stahuje,“ potvrzuje majitelka vyhlášené čajovny U krále Jiřího v Bournemouthu Joan Slatterová.

I statistiky dokládají, že s národním nápojem to jde od deseti k pěti. V letech 1974 až 2014 se podle BBC jeho spotřeba propadla o víc než polovinu a nejnovější poznatky nabízejí stejný obrázek.

„Konzumace nadále klesá,“ potvrzuje Richard Caines z Institutu pro výzkum trhu Mintel. „V období 2014 až 2015 ztratil prodej sáčků s černým čajem 14 procent, loni dalších šest.“

Káva útočí

V zemi ctitelů lahůdek jako Earl Grey, Darjeeling, English Breakfast, Assam a dalších si stále hlasitěji říká o slovo konkurence. Vzít si sebou ráno do práce kelímek s kávou se stává rituálem, o polední pauze se místo do čajoven chodí do kaváren.

„V kanceláři si pak pochutnám i na čaji, jeden nápoj nevylučuje druhý,“ přitakává Kenneth Fraser, zaměstnanec londýnské banky. Volba se liší i generačně. Britové nad padesát let nadále milují „cuppa“, takže černý čaj u nich stále náleží k běžným samozřejmostem - denně zvládnou v průměru pět až šest šálků.

„Prostě mi nechutná,“ namítá naopak učitelka Alice Hinesová, jež patří do skupiny 25 až 34letých, kteří jednoznačně upřednostňují zelený čaj. „Odbyt sáčků se zeleným čajem povyskočil mezi léty 2013 až 2015 o 34 procent. Vzestup zaznamenávají i ovocné i bylinkové směsi,“ dodává Caines.

Analytici počítají s dalším úbytkem černého čaje a vzestupem kávy - loni maloobchod zaznamenal podle agentury pro výzkum trhu Euromonitor International 90 tisíc tun čaje a 70 tisíc tun kávy.

„Ještě je to pár koňských délek. Rozdíl se bude smrskávat,“ předvídá Violetta Scottová z Euromonitoru.

Earl Grey s tonikem, aneb šálek z pubu

Mnozí starší Britové litují úpadku tradice. Proslulé Afternoon Tea (odpolední čaje) přežívají už jen v hotelích, ačkoli dříve bývala posezení u šálku s Assamem, pečivem či sendvičem běžná úplně všude.

„Dneska se chtějí všichni stravovat jen zdravě,“ stěžuje si 74letý Richard Morris a vzpomíná na Tea Ladies, které v sedmdesátých letech projížděly se svými vozíčky kancelářemi, aby se lidé mohli osvěžit horkým mokem.

Milovníci čaje ve Spojeném království vytáhli do souboje s kávou a sáhli po pozoruhodných inovacích. Některé londýnské restaurace nabízejí speciální menu a k nim pečlivě vybrané směsi. Dva vyhlášené podniky, oblíbené mezi gurmány nejen z metropole, dokonce najaly čajové someliéry.

V londýnské čtvrti Tooting otevřel Alex Holland první Tea-Pub. „U nás vládne pravá hospodská atmosféra, jen místo piva se tu sedí u čajových konvic. Nápojový lístek se může pochlubit i čajovými koktejly. Doporučuji Earl Grey s tonikem,“ chlubí se.

Zákazníci odcházejí převážně spokojeni, pokud ne přímo nadšeni. „Má to něco do sebe. Skvělý nápad,“ pochvaluje si italská turistka.