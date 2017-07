Letos v létě je to přesně 50 let, kdy Moritz Craffonara otevřel v Alta Badii na severu Itálie v provincii Jižní Tyrolsko malou restauraci. Rád cestoval, bavila ho místa, kde to žije, jako třeba Cannes, Monako, Ibiza. A tak se rozhodl, že z horské chaty na vrcholu Piz La Ila vytvoří místo na večírky - „party place“.

Dobrá hudba, šampaňské, výborné jídlo – to zaujalo celebrity, které chatu navštívily, když se zde v roce 1985 jel první ročník světového poháru. Za rok se vrátily a pak znovu a znovu...

Moritzino má své kouzlo i po setmění...

FOTO: archiv klubu

„Otec vždycky dělal bláznivé věci. Jezdil závody rallye, jel Paříž – Dakar, Moskva – Peking, závodil na silničních kolech i na skútrech,“ popisuje dobrodružnou povahu svého otce Alexander Craffonara.

Noční chuť na ryby



Netrvalo dlouho a Moritzino ožilo i v noci. Majitel vyvážel hosty na skútrech (dnes se jezdí upravenými rolbami se sedadly uvnitř, přičemž tu první si vyrobil sám Moritz) a pořádal nahoře večeře. Díky německému miliardáři Gunteru Sachsovi se na menu brzy dostaly čerstvé mořské plody. Jednou přiletěl vrtulníkem a dostal chuť na ryby. Zaletěli si pro ně do Benátek a od té doby jsou čerstvé ryby nedílnou součástí jídelníčku.

Čerstvé mořské plody hrají v Moritzinu prim.

FOTO: archiv klubu

„Dnes už je nabízí mnoho restaurací ve dvoutisících metrech, ale táta byl první. Navíc je to návrat ke kořenům. Dolomity byly kdysi korálovým útesem, všude plavaly ryby. Servírovat mořské plody je tak logické,” říká za podnik s úsměvem Alexander a dodává, že v podniku se za dobu jeho existence vystřídalo mnoho nejrůznějších celebrit ze všech oblastí.

Čerstvé ryby a lanýže



Moritzino navštívil Michael Schumacher, monacký princ Albert či mediální magnát Rupert Murdoch. Přijíždějí sem arabské princezny a není výjimkou, že některá z celebrit chce servis Moritzina jen pro sebe. „Když k nám kdysi dorazil syn libyjského diktátora Muammara Kaddáfího – Saadí, museli jsme zavřít celou restauraci. Na party mu přijel zazpívat i jeden slavný italský zpěvák,“ dodává Alex.

Majitel Alexander nemá problém chopit se práce sám. Ba naopak...

FOTO: archiv

Kuchyni už 19 let šéfuje Marco Spinelli ze střední Itálie. Letos získal v prestižním italském ocenění Accademia Italiana Della Cucina 8,2 bodu z deseti. Michelinští kuchaři obvykle dostávají od sedmi bodů nahoru, Marco má ovšem smůlu: Moritzino na proslulou hvězdičku nedosáhne. Třeba i proto, že ve 2100 metrech není parkoviště. Ryby do restaurace ale vozí každý den čerstvé z Benátek, lanýže z městečka Ascoli Piceno ve střední Itálii a ve sklepě skladují 125 druhů vín.

V zimě lyže, v létě treky



Na chatu Moritzino se dostanete lanovkou z městečka La Villa. V zimě se odtud rozbíhají lyžařské sjezdovky (mimo jiné slavná Gran Risa, na které se jezdí v prosinci světový pohár), v létě zde začíná mnoho turistických tras vedoucích například na vrchol Piz Sorega. Dobré umístění je tak samozřejmě jedním z klíčových pilířů úspěchu. Přidejte kopec dobrých nápadů, moře práce a výsledkem rovnice je podnik, který funguje úspěšně už půlstoletí.