Život australskému obchodníkovi s akciemi převrátila naruby finanční krize a krach burzy v roce 1987. Během pár dní přišel o téměř veškerý svůj majetek a zakrátko ho opustila i žena. „Peníze z vás dělají nemocné, a když jsem přišel, tak jsem nemocný byl,“ vzpomíná na těžké časy Glasheen.

Na ostrov Restoration, malý kus pevniny severovýchodně od australských břehů, se natrvalo přestěhoval v roce 1997. S úřady státu Queensland se dohodl na padesátiletém pronájmu. Součástí dohody byl Glasheenův příslib, že vytvoří projekt, který na ostrov, objevený v roce 1789 slavnou lodí Bounty, přitáhne turisty.

Glasheenovým cílem bylo postavit moderní hotelový komplex pro turisty chtivé zažít nebezpečnou pustinu. Čím víc času ale bývalý milionář v divočině strávil, tím víc byl přesvědčen, že tudy cesta nevede. Na ostrov jezdilo v minulosti mnoho turistů, během let jich však začalo ubývat. Nyní už na Restoration nejezdí téměř nikdo a dobrovolnému trosečníkovi to tak vyhovuje.

Kvůli neplnění smlouvy se ale Glasheen ocitl v problémech. Byla mu zrušena smlouva o pronájmu, několikrát byl obviněn ze squattingu a hrozilo mu vystěhování. O tom ale stařík s vousy po kolena nechce ani slyšet. Kdyby snad byl úřady donucen odejít, hodlá se přesunout do zbytků vraku jedné z lodí na pláži. Technicky tak totiž nebude obývat přímo ostrov.

Jedovatí pavouci i připojení k internetu

Doposud však Glasheen obývá jednu z chýší, která zde byla postavena ještě během druhé světové války. K přežití mu stačí pěstovat zeleninu a lovit ryby či kraby. Jen jednou za rok cestuje do 1000 kilometrů vzdáleného města Cairn pro zásoby, které sám sehnat nemůže. Nakoupí si velké množství olivového oleje a rýže, ale překvapivě také gumové medvídky a čokoládové tyčinky, bez kterých se prostě neobejde.

Úplně bez civilizace rozhodně není. Zařídil si totiž připojení k internetu a veškerou elektroniku napájí solárními panely. Přiznává, že jeho slabostí jsou sociální sítě a zejména pak sledování pořadu Británie má talent. Mezi lidi by se už ale nevrátil. „Mám tady ráj na zemi,“ dodává.

Je to však ráj, kde číhá mnoho nebezpečí. Jeho první pes Quasi zemřel v roce 2015 po uštknutí hadem, sám Glasheen musel být převezen do nemocnice poté, co ho kousl prudce jedovatý pavouk. Novodobý Robinson Crusoe se přesto cítí bezpečně. „Je tu bezpečněji než v ostatních koutech světa, když se podíváte, co se teď všude děje,“ říká.

Na pustém ostrově plánuje dožít spolu se svou novou čtyřnohou společnicí Polly. Jediné, co Davidu Glasheenovi chybí, jsou koncerty a občas prý i dámská společnost. Časem zde chce vytvořit malé ekologické centrum, teď je ale šťastný, že ostrov zůstává pustý. „Jsem rád, že jsme to tu nezastavěli, úplně bychom tu zem zničili,“ dodává s potutelným úsměvem.