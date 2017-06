Mohamed Anis je sběratel veteránů žijící ve válkou zmítaném syrském městě Aleppo. O svém věku mluví nerad, ale je mu více než 70 let. Navzdory všemu, co se v jeho domovině odehrávalo v poslední době, zůstává optimistou. A to ač byla jeho sbírka veteránů během války poškozena.

Anis měl před válkou sbírku 20 veteránů, včetně vozů Volkswagen, Cadillac a dalších. Do starých vozidel se zamiloval, když byl velmi mladý. Už jeho otec vlastnil dvě zajímavá vozidla a on postupně dospěl k rozhodnutí zasvětit tomu svůj život.

Pro některé lidi byla tato vozidla zdánlivě jen hromadou kovu, pro Anise však mělo každé z aut za sebou zajímavý příběh. V jednom z aut podle jeho slov sedělo více než 10 syrských prezidentů. Bohužel, válka si vybrala na jeho sbírce krutou daň. Východní část města skončila v sutinách. Anis musel opustit svůj domov a nemohl se vrátit do chvíle, než vládní jednotky dostaly město znovu zcela pod kontrolu.

Auta chce opravit



Když se Anis domů vrátil, zjistil, že z jeho sbírky zbylo pouze 13 automobilů. A ty, které zbyly, byly vážně poškozené. Navzdory svému vysokému věku se však nevzdává a věří, že s výbavou, kterou nashromáždil před válkou, bude schopný své kovové mazlíky opravit, aby je mohl odkázat svým dětem v dobrém stavu.

„Mám hodně náhradních dílů a možná až bude konec války, tak bude možné sem dostat i nějaké součástky z USA,” věří Syřan.