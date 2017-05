Klimoszek si pro porotu připravil dva recepty s platýsem. Až v Paříži ale přišel na to, jak těžký úkol si zvolil. Sháněl totiž certifikovaného platýse.

„Certifikovaná ryba je taková, která pochází z udržitelného rybolovu. To znamená, že není drancovaná v oceánu, není lovená na síť, ale třeba háčkem,“ vysvětlil s tím, že v Ostravě není problém takovou rybu koupit v kterýkoli den. Jenže Ostrava není Paříž.

„Tam mají v neděli zavřeno všechny obchody s plochou nad sto padesát metrů. A když si vezmete, že jste cizinec, a tedy nevíte, kde sehnat rybu,“ řekl. „Tak jsem šel v pět ráno do metra s tím, že ji seženu, což se mi i podařilo. Museli mně však kvůli tomu přehodit vaření na odpoledne, původně jsem měl totiž vařit už v 6:45 ráno,“ dodal.

Na přípravu profesionálního menu, což byl platýs s houbovou fáší připravovaný metodou sousvide s bulgurem, květákovým pyré a krevetovým bisquem a zauzenými chipsy z fialových brambor, měl dvě a půl hodiny. Druhý recept byl „domácí“, na platýse s čerstvým špenátem, glazovanou mrkví a parmazánovým rizotem měl třicet minut.

Odborný pohovor v angličtině

„Rozhodčí kvitovali, že jsem použil více technik, sušení v sušičce, varnu, termomix, udírnu. Líbily se jim chipsy z fialových brambor. Všichni si mysleli, že nakrájím plátky brambor a hodím je jen do fritu a budu mít hotovo. A já místo toho dělal pyré, sušil jsem to pětačtyřicet minut v sušičce, růžovou sůl jsem dělal z vody z řepy. Nakonec jeden z rozhodčích označil mou práci za nejkreativnější,“ prozradil.

Jenže klání se netýkalo jen vaření, jeho účastníci absolvovali i odborný pohovor v angličtině. „Kuchařskou část jsem měl velice dobrou. U prezentace a pohovoru ale bylo vidět, že nejsem tak dobrý angličtinář, abych dokázal vysvětlit, že se platýs živí jinými rybami. Na tom jsem ztroskotal,“ přiznal.

Jak v Paříži dopadl, neví. Tři nejlepší totiž organizátoři vyhlásí teprve v červenci, šéfkuchař ostravského hotelu Mercure prý však mezi nimi není. „Takže jsem čtvrtý až devátý. Vlastně šestý, protože tři soupeře diskvalifikovali,“ poznamenal.

Klimoszek miluje vaření od narození. „Moje babička, která skvěle vaří, vzpomínala, že když smažila lívance a já byl malý, tak že už tehdy jsem říkal, že budu kuchař,“ poukázal s tím, že kuchařina ho zkrátka baví.

„Baví mě kreativita, stres v kuchyni a možnost klukům pode mnou něco dát. To je to nejlepší,“ vyznal se muž, jenž sní jeden kuchařský sen: „Chci se dostat do Bocuse d’Or, nejlepší kuchařské soutěže na světě.“