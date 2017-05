Když Hanafy viděl na internetu video, na kterém pákistánský holič použil ke stylizaci vlasů oheň, okamžitě věděl, že to musí vyzkoušet. Tato technika má podle 32letého holiče totiž mnoho výhod.

„Rozdíl mezi běžným narovnáváním a narovnáváním pomocí ohně je ten, že druhý zmíněný způsob narovná vlasy více a úprava také déle vydrží. Může vydržet měsíc až měsíc a půl. Navíc také chrání barvu vlasů, zabraňuje třepení konečků a napomáhá zbavení se lupů,” uvedl Hanafy.

„Když jsem poprvé pomyslel na použití této techniky, tak jsem z toho měl samozřejmě obavy, protože jsem to nikdy předtím nedělal. Navíc bylo i obtížné přimět zákazníky, aby to vyzkoušeli. Jak jim také říci, že jim zapálím vlasy a zároveň je přesvědčit, že jim to vlasy nejen nepoškodí, ale naopak jim to pomůže,” popsal prvotní problémy holič s tím, že naštěstí šlo vše nakonec bez potíží.

Zájem mají hlavně mladí



Dnes už do jeho holičství chodí řada zejména mladých zákazníků, kteří o tuto techniku sami projevují zájem.

„Když jsem Mohameda sledoval v televizi a viděl jsem, že hodně mých přátel k němu na tuto proceduru chodí a pochvalují si ji, chtěl jsem to zkusit také. Zjistil jsem, že to vlasům nejen neuškodilo, ale že to bylo naštěstí i velmi úspěšné,” uvedl Said Atef, který se stal pravidelným zákazníkem v Hanafyho holičství.