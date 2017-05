Nizozemský král odhalil, že tajně létá jako kopilot

Nizozemský král Vilém-Alexandr v rozhovoru pro list De Telegraaf prozradil, že posledních 21 let pravidelně dvakrát měsíčně létal jako kopilot v dopravních letadlech, aniž by o tom pasažéři něco věděli. Pokračoval v tom i poté, co v roce 2013 po abdikaci své matky začal zastávat funkci krále. Přestat nehodlá, naopak se chystá podstoupit výcvik, který mu umožní pilotovat větší letadlo.