Hodinky s trojitým kalendářem a ukazatelem měsíční fáze pocházejí z 50. let minulého století a jsou unikátní hned z několika důvodů. Ve verzi s černým číselníkem existují pouze tři kusy, přičemž tento konkrétní je osázený diamanty.

Dále je na hodinkách pro sběratele cenný jejich původní stav, nicméně tím hlavním lákadlem je jejich originální vlastník, kterým nebyl nikdo jiný než poslední vietnamský císař. Proto se také tento model označuje jako Rolex 6062 „Bao Dai“, podle monarchova jména.

Rolex Bao Dai, detailní pohled na číselník.

FOTO: Phillips

Bao Dai si hodinky koupil v roce 1954 v Ženevě, kde se jednalo o zbývajících otázkách Korejské války a také probíhala mírová jednání Indočínské války, což se dotýkalo právě Bao Daie. Panovník si mezi schůzkami našel čas na nákupy a u dealera Rolexu, který sídlil naproti jeho hotelu, si poručil „ty nejvzácnější a nejcennější rolexky, jaké kdy byly vyrobeny“.

Přímo na prodejně jeho náročnému vkusu nic nevyhovovalo, nakonec tedy musel personál zavolat přímo do Rolexu, který sídlil a stále sídlí nedaleko. Firma dodala hodinky, jež už panovníka uspokojily natolik, že si je koupil. Byl to samozřejmě kus, který je předmětem tohoto článku.

Tento model je už dlouhá léta mnohými odborníky a sběrateli považován za nejhodnotnější a nejcennější existující hodinky značky, takže Bao Dai si před více než 60 lety vybral opravdu dobře, když chtěl nejvzácnější kus, jaký byl k dispozici.

Hodinky jsou v původním stavu.

FOTO: Phillips

Do aukce se poprvé dostaly v roce 2002, pět let po císařově smrti. Prodaly se za 370 tisíc švýcarských franků, což byl tehdy rekord. Sobotní aukce ho překonala téměř 14násobně, což je za 15 let velmi slušný nárůst potvrzující stále ještě rostoucí zájem sběratelů a investorů o cenné hodinky.

Výjimečnost modelu „Bao Dai“ potvrzuje i skutečnost, že předchozí rekordní částka za hodinky Rolex byla více než poloviční – v loňské aukci se model s označením 4113 prodal za 2,4 miliónu švýcarských franků.