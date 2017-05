Jaro bylo letos značně nestandardní, jak jste přestál vy a další vinaři ve Velkých Bílovicích ten pozdní závan zimy?

Varování přišlo již v zimě samotné, kdy jsem naměřil místy až -23°C. Vinice však mráz ustály dobře, protože se připravily na “zazimování”. Tento rok jsem doufal, že opět nepřijdou jarní mrazíky. Na jaře je to větší problém. Letorosty už jsou vyrašené. Jejich zranitelnost je velmi vysoká. Do minus jednoho či dvou stupňů to ještě není zásadní problém. V osudné ráno jsme naměřili více jak -4° Celsia. Specifikum bylo, že mráz působil za úplného bezvětří. Bylo jedno, zda jde o dolinu či kopec.

Zasáhlo to nějaké odrůdy více než ty ostatní?



U nás to hodně postihlo odrůdy Neronet a Zweigeltrebe. Červených vín máme málo, tak to bude citelnější ztráta. Předpokládáme ztrátu z celkové naší plochy okolo 30-40 procent.

Malé ohlédnutí za loňskou sezónou - jak se vydařila, která vína se povedla?

Ročník 2016 se vrátil k tomu, co je na moravských vínech úžasné. Svěžest a intenzivní ovocitost v chuti a vůni. I pro červená vína bylo dostatek slunce. Prostě pěkný ročník. A která vína vyzvednout? Určitě Sauvignon, Tramín červený z červených Frankovka a Neronet.

To zní, jako by byl loňský ročník jen sluncem zalitý...



Ale no tak každý ročník si nese své nesnáze. Z jara část úrody poničily mrazy. Kvůli počasí se poměrně dařilo chorobám ve vinicích a teprve až na podzim se naštěstí vše ustálilo. Konec dobrý, všechno dobré.

Velké Bílovice

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Jak se letos vydařily Otevřené sklepy v porovnání s loňskými ročníky?

Nálada lidí byla vynikající. Termín byl na apríla a počasí bylo teplé a nepršelo. Můžeme říci, že již po dvanácté za sebou bylo pěkné počasí, což je pro účast velmi důležité. Až 30 procent lidí se rozhoduje na poslední chvíli podle počasí. Mnozí lidé z chladnějších částí republiky nemohli uvěřit, že ve Velkých Bílovicích již kvetou stromy. A dorazilo i hodně lidí ze Slovenska a Polska. Rekordní návštěvnost z loňska jsme ale neporazili - přišlo o jednoho člověka méně, tj. 6251. Vypilo se něco přes 10 tisíc lahví vína.

Velké Bílovice nedávno vydávaly knihu o historii a současnosti vinařství v obci - čí to byl nápad a co vše kniha obsahuje?

Zesnulý profesor Vilém Kraus byl nositel prvotní myšlenky. Měl dobrý vztah k naší obci. Můj otec vzpomínal, jak v 70-80. letech minulého století jezdil přednášet o výrobě kvalitního vína. Pak se toho chytil předseda našeho spolku Velkobílovičtí vinaři František Zapletal. Celkově sepisování knihy zabralo pět let. Mělo to jednu výhodu. Měli jsme čas knihu doplňovat o podrobnější záležitosti. Třeba sepsání pamětí znovuobnovení vinic za družstva. V podstatě jsme vyzpovídali naše strýce, kteří byli u toho, a pak vše přepisovali. Celou práci vedl specialista na dějiny našeho kraje pan Emil Kordiovský.

Takže je kniha zaměřená na minulost nebo současnost?



Kniha je koncipována jako Velké Bílovice v kontextu historického vývoje vinařství na Moravě včetně mystického působení na lidi a také kultury. Můžete najít mnoho detailů, které se týkají přímo Velkých Bílovic. Pak je zde uvedena současná doba od vzniku největších otevřených sklepů Ze sklepa do sklepa až po současnost. Každý člen spolku pak popisuje vlastní historii svého vinařství. Kniha obsahuje mnoho nádherných obrázků a fotek. Jedním z výsledků je i doložení, že víno se v místě Velké Bílovice pije již 2 000 let, pokud se dokonce i nevyrábělo.

Nějaké novinky pro letošní rok z pohledu turistů?

Velké Bílovice startují vinařskou sezónu akcí otevřených sklepů Ze sklepa do sklepa. Kdo však nestihnul tento termín, může se potkat s vinaři na akci Za vinařem do Velkých Bílovic. V tomto roce přibyli do spolku další vinaři, a tak návštěvníci mohou navštívit nové “tváře”. Tato akce probíhá od konce dubna do začátku září. V naší vinařské obci najdete od velkých vinařů, přes menší sklepy až po Autentisty. Druhý týden v září probíhají tradiční hody. Také slavíme Svatomartinské víno. Je toho mnoho, co se dá u nás najít.

Je nějak myšleno i na rodiče s dětmi?



Během prázdnin máme mnoho menších akcí, které pořádají jednotlivé vinařské uličky. Například Zpívání, Zarážání hory a další. Téměř každý víkend je kam zajít.

Už nějaký ten rok produkujete sekty - teď v březnu se vám dostalo i ocenění na americké soutěži. Plánujete v produkci sektů pokračovat i dále?

Sekty jsou srdcová záležitost mého bratra. Na jeho popud jsme u nás již v roce 2006 založili první sekt. Naše vinařství je první, které v naší obci začalo soustavně dělat sekty tradiční metodou kvašením v láhvi. Založili jsme 1. sektárnu ve Velkých Bílovicích. Děláme dva sekty. Jeden z odrůd Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský. Tento dostal zlatou medaili v americké soutěži. Dokonce byl v rozstřelu 7 nejlepších vín vůbec. Druhý z kupáže Chardonnay a Rulandské modré, který na žádné soutěže nezasíláme. Důvod? Vždy se rychle prodá. Další ročník bude k dostání až za dva roky.