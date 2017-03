Štamgasti z populární hospůdky U Fleků mají asi důvod k přemýšlení. Do pivovarnictví se totiž vrátila jejich dlouholetá ikona - sládek Ivan Chramosil. Co na tom, že nyní vaří v Celetné ulici u konkurence. Je zpět. A proto jsou samozřejmě očekávání extrémně velká. Pivovarský podnik otevřel své brány v listopadu a teprve v druhé polovině února začal točit své první vlastní pivo. Nefiltrovanou a pořádně hořkou dvanáctku. A Chramosil je opět ve svém živlu.

„Zajímalo mě to. Je to ojedinělá varna, která je zatím první v České republice. Už jsem v důchodu, ale řekl jsem, že jim to tady rozjedu a postarám se o to, aby tu bylo dobré pivo. Jde o pětihektolitrovou skleněnou varnu, což znamená, že kotel na vaření piva je skleněný,” popsal unikát Chramosil, který přiznává, že nikdy na takové varně nepracoval a je z jeho pohledu opravdu luxusní.

Rolls Royce mezi pivovary



„Skleněné varny od německé firmy Joh.Albrecht jsou právem označovány jako Rolls Royce mezi pivovary, ale ta cena je tomu také adekvátní. V Evropě jsou nějaké tři, čtyři. Cenově to vyjde na dvojnásobek až trojnásobek standardní varny. Výstav to má 1100 hektolitrů ročně. V tuhle chvíli tu chceme vařit dva druhy piva - světlou dvanáctku a tmavou čtrnáctku,” informoval Novinky manažer restaurace Tomáš Skuhrovec.

„Osobu pana Chramosila nám doporučil dodavatel celé technologie, tedy Pacovské strojírny, když jsme chtěli tip na nejlepšího člověka v oboru. Sice je už v důchodu, ale myslím, že ho přesvědčila právě ta ojedinělá technologie, na které si u nás může zavařit. K tomu by se asi už jen tak nedostal. A jak dlouho u nás zůstane? To záleží jen na něm, jak mu to dovolí zdraví a chuť k řemeslu,” dodal Skuhrovec.