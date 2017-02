V České republice to byl před dvanácti lety první pivní speciál, který se na trhu objevil. V současnosti se v pivovarech již připravuje celá řada podobných piv v souvislosti i s jinými svátky v roce, a také zelených piv je už více.

Chuť piva brněnské limitované várky, která je pro letošní rok 4650 hektolitrů, však dává nejen pro tuto příležitost speciálně vybraný chmel, ale především macerát z desítek kilogramů různých bylin a také likér, který se do várky přidává nakonec, za studena, pár dnů před stáčením.

„Naší snahou už není zvyšovat výrobu tohoto piva, jak tomu bylo zpočátku, když jsme s ním přišli poprvé na trh. Proto je produkce již několik let v podstatě stejná. Jde nám spíše o to, aby toto pivo bylo pro konzumenty symbolem určitého vzácného okamžiku, jako je to i po celou dobu vzácným okamžikem i pro nás, pivovarské. I když my si ho užíváme dvakrát. Poprvé, když várku založíme a vlijeme do ní výluh z bylin a podruhé, když je pivo uvařené. Po loňské malé ochutnávce však o zelené pivo mají zájem i na Slovensku, kam poprvé exportujeme zhruba 450 hektolitrů,“ řekl Právu výrobní ředitel Milan Schramm.

Přihlíží i celní správa



A i když složení velikonočního speciálu z Brna je výrobním tajemstvím, jeho chuť, jak alespoň částečně prozradil vrchní sládek Oldřich Koutský, je dána především složením výluhu z desítek kilogramů různých bylin.

„Výluh je velmi silně koncentrovaný a jednou ze základních bylin je i kopřiva dvoudomá. Pečlivě hlídaný je i čas kontaktu výluhu s vroucí vodou. Klíčovou roli v receptuře hraje i světlý ječný slad, který speciálně pro Zelené pivo připravují ve sladovně v Hodonicích. Výroba a parametry tohoto sladu se totiž poněkud liší od těch běžně používaných pro ostatní druhy piv,“ dodal sládek s tím, že se receptura striktně dodržuje stejná.

Vlévání desítek litrů likéru, který pivu nakonec dodává jeho typickou zelenou barvu, je rovněž momentem, kterému jsou přítomni pouze tři lidé z pivovaru, kteří znají recepturu. Zajímavé je, že aktu navíc bude jako vždy přihlížet i pracovník celní správy, neboť jde o použití alkoholu pro další výrobu.