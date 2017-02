Pokud by následujících osm měsíců do sněmovních voleb pokračovaly koaliční hádky mezi ČSSD a hnutím ANO, vláda by ztratila smysl. Myslí si to ministr vnitra a místopředseda ČSSD Milan Chovanec. V nedělní Partii televize Prima tak reagoval... Celý článek Chovanec o sporech s ANO: Pokud se budeme jen hádat, vláda ztratí smysl»