Z ženského vězení se stala populární restaurace

Zákazníci se shromažďují u ženského vězení v populárním kolumbijském pobřežním městě Cartagena, aby se najedli v aktuálně nejpopulárnější restauraci ve městě - Interno. Vězeňkyně, některé odsouzené i za vraždu, zde od prosince připravují a servírují gurmánské pokrmy v rámci nové snahy o začlenění odsouzených do společnosti. Otevřít oči by to však mělo i veřejnosti.