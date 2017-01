V době slávy se nemohl ukázat na ulici žádného blízkovýchodního města, aniž ho oblehl dav fanoušků. Když se vydal někam se najíst, dostával jídlo zdarma. Čtyřiapadesátiletý Abdo hrál ve 43 filmech a ve více než 1000 dílech televizních seriálů. Lidem se líbilo nejenom jeho herectví, ale také ochota dělit se o své názory.

„Žil jsem si dobře. Lidé mě měli rádi na plátně i v diskusních pořadech, kde jsem říkal, co si myslím," řekl Abdo. V Sýrii, kde ho znají pod jeho původním jménem Džihád Abdú, se proslavil hlavě rolí v televizním seriál Báb al-Hára (Sousedova branka). Každý z dílů zhlédlo na Blízkém východě až 50 miliónů diváků.

Abdova cesta do Hollywoodu začala v roce 2011, když se začaly v Sýrii stupňovat protirežimní protesty podobně jako předtím v Tunisku nebo Egyptě. Abdoova žena je malířka a právnička Fádija Affášová. Pracovala na syrském ministerstvu kultury, ale musela se vysokého postavení vzdát, protože se nechala přistihnout při cestě do Francie na schůzce s opozicí. Odjela studovat veřejnou správu na univerzitu do Minnesoty a po dokončení se chtěla vrátit do Sýrie.

Nechtěl se vzdát hraní



Do problémů se ale dostal doma i Abdo, protože odmítl několik pozvání na shromáždění a televizní diskuse, kde měl podpořit prezidenta Bašára Asada. Věci se zhoršily, když v Bejrútu poskytl rozhovor listu Los Angeles Times, v němž obvinil syrskou tajnou službu z mučení a korupce.

Když se pak vrátil do Sýrie, hrozili mu neznámí lidé, rozbíjeli mu okna auta a byl několikrát vyzván, aby se veřejně Asadovi v televizi omluvil. Mnoho jeho přátel bylo zatčeno, další jsou pohřešovaní. V říjnu 2011 se proto rozhodl nechat za sebou veškerý majetek a odjet za ženou do Minneapolisu. Manželé požádali o azyl a odjeli do Los Angeles, aby se Abdo mohl pokusit pracovat ve své profesi.

Z vrcholu na dno



„Mnoho lidí, s nimiž jsem se sešel, šokovalo, že se jmenuji Džihád. Netušili, že mne pojmenovali po křesťanském právníkovi, který byl rodinným přítelem," vysvětlil Abdo, proč se raději přejmenoval na Jaye. Ani změna jména mu ale nepomohla a nějakou dobu živořil v situaci, kdy měl na den tři dolary. Až po více než roce se jim podařilo najít práci - žena pracovala jako floristka a Abdo jako poslíček, takže měli týdně 300 dolarů.

Hollywoodský šťastný konec přišel, když Werner Herzog Abdoa obsadil po boku Nicole Kidmanové a Jamese Franka do filmu Queen of the Desert. Film o britské archeoložce Gertrudě Bellové má být uveden do kin na jaře.

„Všechny scény, které jsem natočil, jsem byl po boku Nicole. Nedokážu vyjádřit svůj vděk. Je ohromně laskavá, profesionální a má dobré srdce. Je chytrá a bystrá. A navíc mne od první minuty podpořila," řekl Abdo.

V Maroku zastínil Kidmanovou



Herzog pochopil, jakou hvězdu ve filmu má, až když se při natáčení tým objevil na tržišti v marockém Marrákeši. „Všichni se s ním chtěli vyfotografovat, trhovci nám dávali všechno za poloviční ceny," řekl Herzog v rozhovoru s The Wall Street Journal.

Abdo se pak objevil v televizním seriálu Patriot a také v krátkém filmu Bon Voyage švýcarského režiséra Marka Raymonda Wilkinse. Tento snímek byl vybrán do užšího seznamu nominací na Oscara. Loni Abdo hrál také s Tomem Hanksem ve filmu Hologram pro krále o podnikateli, který se snaží obchodovat v Saúdské Arábii.

Při pohledu na situaci v Sýrii pět let po svém útěku si Abdo není tak jist, zda se vrátí do Sýrie. „Hollywood nebyl mým cílem, neplánoval jsem si dostat se sem. Dovedl mne sem však osud," dodal Abdo.