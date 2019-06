Lenka Hloušková, Novinky

V západočeském lázeňském městě jsou oba od čtvrtka. V pátek si herečka z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky převzala Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii.

„Velmi mě těší tu být. Nejen abych reprezentovala film, ale jsem tu se svou rodinou. Bart a já jsme spolu 33 let, máme dvě překrásné děti, jedno z nich, dcera Liv, byla také na ceremoniálu a bylo překrásné to s nimi sdílet. Pohnulo to se mnou,“ řekla o dojmech po převzetí ceny.

Manželé také v sobotu uvedou svůj jiný snímek, Otisky prstů. A to od půl desáté večer v Městském divadle.