Představitelé soutěžního snímku Láska pod kapotou dorazili na premiéru v závodním peugeotu

„Musela jsem to zkousnout, když mi řekli, že to bude takto. Říkala jsem si, že všichni jezdí v limuzínách, v robách, a já na koberec vylezu v dupačkách. Ale pak se za chvíli převleču do společenštějších šatů,” zmínila Prokipčáková těsně před premiérou, která s novou životní láskou objevila právě také vášeň pro závodění.

Na premiéru v rámci karlovarského festivalu dorazil pár ve svém závodním autě. Foto: Novinky

Slovenský dokumentarista Miro Remo v dokumentárním snímku Láska pod kapotou zachycuje život páru ve středních letech z jihovýchodní Moravy, který spojuje láska k autům a k závodění.

Na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary soutěží v hlavní soutěžní kategorii, o kterou se letos mohou nově ucházet i dokumenty.

„Ve filmu je zobrazen náš soukromý život a závodní život. Vlastně je to pro nás radost, bavíme se tím na starší kolena,” přiblížila Prokipčáková. „Závody nás doplňují, v našem věku potřebujeme adrenalin, i když mám sice hodně vysoký tlak,” dodal s úsměvem Vávra.

Ten také svou partnerku k závodění doslova „vyhecoval”.

„Vzal nás na závody a já jsem to komentovala za plotem, kde je každý samozřejmě chytrý. Tak mi řekl, ať to zkusím, že mi postaví auto. Rok trvalo, než mi postavil auto, tak jsem to šla zkusit,” popsala závodnice s tím, že po prvních menších nezdarech si autokros zamilovala.

Závodní Peugeot 205 a protagonisté dokumentu Láska pod kapotou Foto: Novinky

Pár na karlovarském festivalu představil také své závodní auto Peugeot 205, které Jaroslav Vávra vlastníma rukama upravil.

„Je tam obyčejný atmosférický motor a musím podotknout, že s tímto obyčejným řadovým motorem jezdíme mistrovství republiky. Takže Jituška i s tímto motorem se dokáže s těmi kluky pohonit,” popsal hrdě.

„Ptali se mě i na technické, proč je to auto kulaté. Já stavím auta už delší dobu a vím, že když Jituška udělá nějaký kotrmelec, tak vždy padne na čtyři,” doplnil Vávra s tím, že i kvůli náročnější byrokracii autokros u nás pomalu upadá a mladí o něj nejeví tolik zájem.