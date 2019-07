Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavní linie příběhu scenáristy Ondřeje Gabriela se odehrává v roce 1989, odkud si občas odskočí do let sedmdesátých, kdy mladá houslistka z šikanované disidentské rodiny (Pauhofová) emigruje se svým partnerem (Myšička) do Londýna. Dvanáct let si tam v poklidu žijí až do podzimu 1989, kdy se rozhodnou podívat do Prahy.

Návštěva Československa v nejistých bouřlivých dnech, kdy se lidé ještě pořád bojí komunistů, ale „my už se bojíme jich“, jak říká jeden estébák, se ukáže být zásadní chybou. Nedlouho poté, co se manželé setkají s příbuznými, oba srazí černé auto, které se ani nepokusí brzdit a okamžitě mizí z místa činu. Zcela neschopný, ale hlavně StB zastrašený příslušník Veřejné bezpečnosti se snaží událost bagatelizovat a odmítá cokoliv vyšetřovat.

Houslistce tak nezbývá nic jiného, než se po pár dnech v nemocnici sebrat a začít hledat svého manžela na vlastní pěst v nepřátelské Praze, prošpikované estébáky, kágébáky a odposlechy. Nikdo nejeví snahu jí pomoci, britské velvyslanectví si hraje vlastní tajemné hry a údajná bývalá milenka jejího manžela tvrdí, že si s ním vůbec nepsala. Klíčem k jeho zmizení by mohl být skutečný autor dopisů, které přicházely do Anglie s jejím podpisem.

Seriál si vyhrál s dobovými interiéry i exteriéry, šikovně buduje stísněnou šedivě-plastovo-tesilovou husákovskou atmosféru, k níž přispívá i „osmdesátková“ hudba Petra Maláska využívající staromódním způsobem syntezátory.

Herecká sestava je silná a děj ubíhá svižně. Staví na osvědčeném, téměř westernovém modelu, kdy zraněný osamělý hrdina (zde hrdinka) bojuje proti všem. V paranoidním fízlovském městě se bývalí přátelé rychle mění v nepřátele. Scénář navíc neodhaluje jen pocity protagonistky, snaží se zkoumat i slabosti a strachy estébáků, kteří dobře vědí, že starý svět se hroutí.

Ze dvou dílů není možné posoudit celý příběh, lze ale říct, že seriál Bez vědomí vypadá slibně.

